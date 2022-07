Imperia, una svastica all'ingresso della Camera del Lavoro: "Episodio che conferma come i rigurgiti nazi-fascisti siano sempre più numerosi" (foto)

Una svastica è comparsa all’entrata della sede della Camera del Lavoro di Imperia. E’ stata disegnata nella notte, accompagnata da una freccia che indica inequivocabilmente la sede.

“Purtroppo questo è solo l’ennesimo episodio a livello nazionale – evidenzia la Cgil imperiese guidata dal segretario Fulvio Fellegara - che conferma come i rigurgiti nazi-fascisti siano sempre più numerosi: a partire dall’attacco alla nostra sede nazionale lo scorso ottobre, passando per diverse sedi su tutto il territorio italiano. Restiamo la più grande organizzazione democratica nel nostro paese. Non ci faremo certamente intimorire da un episodio di questo tipo. Già in mattinata abbiamo provveduto a ripristinare il decoro in sede. La Camera del Lavoro è da sempre un presidio democratico, antifascista e antirazzista. Se in tempi di qualunquismo e razzismo dilagante questo può dar fastidio significa che dovremo intensificare ancora di più la nostra azione e la nostra presenza territoriale”.

Alla Camera del Lavoro è intervenuta subito la Questura di Imperia per i rilievi del caso. La Cgil ha presentato denuncia per l’episodio.