Trova il tuo collaboratore ideale: Colf, Badanti, Babysitter con DoEmploy

Negli ultimi anni si è intensificata di molto la richiesta di collaboratori domestici, come badanti, colf, babysitter, in tutto il nostro paese.

Complice i cambiamenti avvenuti nell’ambiente familiare negli ultimi decenni in Italia, è oggi quasi imprescindibile chiedere aiuto domestico, soprattutto per persone anziane e/o non autosufficienti.

Infatti, in famiglia si lavora spesso in più di uno, ed è difficile prendersi cura di un proprio caro in difficoltà, occuparsi direttamente dei bambini, gestire correttamente l’andamento domestico con pulizie quotidiane.

DoEmploy è nato nel 2021 proprio con l’obiettivo di facilitare questa ricerca (allargando il campo su tutto il paese), e di permettere un contatto immediato tra chi cerca un collaboratore domestico e chi offre questo tipo di mansione.

Utilizzare DoEmploy è estremamente semplice, il marketplace è stato studiato appositamente per rendere al massimo fruibile la ricerca di lavoro domestico.

Si può pubblicare la propria offerta di lavoro in modo semplice e rapido, pubblicando un annuncio che specifichi nel dettaglio la figura che si sta cercando.

In questo modo si potrà entrare in contatto con il/la collaboratore domestico che sta cercando lavoro, e parlare direttamente con lui/lei.

Il tutto attraverso la comoda app che si può scaricare su Google Play o su App Store, assolutamente gratuita e senza intermediari (in base al telefono che si ha in uso, Android o iOS).

Qualsiasi sia il dispositivo su cui sarà installata la app, sarà inoltre possibile chattare direttamente con badanti, colf, babysitter ed altre figure ancora, come cuochi, governanti, autisti che vogliono proporsi per il tipo di lavoro richiesto.

L'applicazione permette di filtrare le richieste per area geografica e per tipologia di collaboratore domestico, in modo rapido e immediato.

Ad oggi, sono oltre 10000 gli utenti della app ed il loro numero è in costante crescita.

In maniera estremamente semplice e immediata, potrai trovare il collaboratore domestico che fa per te, senza dover impiegare troppo tempo nella ricerca ma in modo rapido e funzionale.

Questo è un gran motivo di orgoglio per noi, che con l’ideazione di questo marketplace abbiamo voluto aiutare tante famiglie a trovare il collaboratore domestico che cercano, perfettamente in linea con le loro esigenze.

La nostra missione è quindi anche sociale, volendo evitare che, in casi estremi, la persona che necessita aiuto o non è più autosufficiente, sia costretta ad abbandonare il proprio ambiente domestico.

Abbiamo raccolto in questi ultimi mesi tante testimonianze, di famiglie che letteralmente brancolano nel dubbio nella ricerca della figura di cui hanno bisogno; spesso, costrette a pagare portali costosi per postare il proprio annuncio o a rivolgersi ad agenzie che chiedono alti contributi per svolgere il loro lavoro.

DoEmploy è la semplice risposta a questa necessità, ribadiamo assolutamente gratuita e senza intermediari di sorta.

Il nostro staff è sempre a disposizione per rispondere a qualsiasi domanda, sempre con il principio di voler aiutare a trovare in breve tempo lavoro domestico qualificato, nel rispetto di ogni esigenza.

Attraverso la nostra piattaforma potrai trovare tutte le figure di collaboratore domestico come badante, colf o babysitter e potrai entrare in contatto con loro in pochi clic, gratuitamente e senza intermediari.

DoEmploy, l’innovativo marketplace per aiutare le famiglie a trovare l’aiuto che cercano: badanti, colf, babysitter ed altro ancora.