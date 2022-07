Fratelli d'Italia comincia la campagna elettorale per le politiche del 25 settembre da Sanremo e pensa già alle Amministrative (Foto e Video)

Una serata nata un mese fa per raccogliere i sostenitori per vivere l’estate in modo diverso dalle due precedenti alle prese con il Covid è diventato l’avvio della campagna elettorale.

Fratelli d’Italia di tutta la provincia si è radunata ieri sera al ‘Boca Beach’ di Sanremo, attorno ai propri leader, arrivati anche da Genova ma, soprattutto, all’Assessore regionale Gianni Berrino: “Avevamo deciso di organizzare questa serata pensando a un’estate che non avremmo voluto e, invece, ci ritroviamo a celebrare l’avvio della campagna elettorale. Non dimentichiamo che, grazie a noi, è stato eliminato l’articolo 10 del Decreto concorrenza che penalizzava i tassisti. Rimangono altre categorie da aiutare e noi continueremo a lavorare, sperando di arrivare al 25 settembre con un ottimo risultato nazionale, regionale e locale”.

Secondo il coordinatore regionale Matteo Rosso sarà una campagna faticosa in questo primo mese di agosto, anche perché molti saranno in vacanza: “Noi non ci fermeremo mai e saremo sempre in mezzo alle persone, anche se il mese di settembre sarà quello più trainante. La differenza la farà la nostra leader Giorgia Meloni, che da anni non si è mai voluta mescolare con i vari colori dei governi che abbiamo visto e ha sempre chiesto coerentemente di andare al voto. Siamo certi che gli italiani se lo ricorderanno”. La preoccupazione degli italiani è quella che ci sia poi un governo, visto che le coalizioni che si stanno formando ricordano il risultato del 2013: “E’ ancora molto presto anche se Giorgia Meloni asserisce da sempre un concetto, ovvero che governa chi ottiene più voti. E chiaro che se poi ci ritroviamo dei Premier che nessuno ha votato, è giusto che i governi se li facciano nei salotti”. Serve però una legge elettorale: “Si, è vero ma oggi servono altre urgenze, per gli italiani e le loro famiglie. Dobbiamo prima pensare alle esigenze e ai problemi della gente, poi ci occuperemo della legge elettorale”.

Come sarà l’agenda di Gianni Berrino? “Principalmente sarà quella dell’Assessorato regionale, insieme ai miei colleghi per far vedere che il governo della destra è sempre buono. Dedicherò il tempo rimanente alla campagna elettorale, perché il paese ha bisogno di un governo di centrodestra e di un successo di Fratelli d’Italia. I dati ci stanno dando ragione ma vedremo poi le urne. Stasera è una festa ma l’occasione è buona ai nostri concittadini che ci siamo e che portiamo avanti il lavoro come in questi anni e dove gli elettori ci hanno messo, senza cambiare posizione”.

Tra i presenti anche l'Assessore regionale Simona Ferro, il Consigliere regionale Veronica Russo e la quasi totalità degli esponenti di Fratelli d'Italia tra Ventimiglia e Cervo. Molti gli applausi per l'Assessore Berrino e per i relatori della serata. Da evidenziare la presenza, tra gli altri, di Umberto Bellini (consigliere comunale dell'Amministrazione Biancheri) oltre a Olmo Romeo e Marco Medlin che hanno militato nella Lega.

“Una serata speciale – ha detto il coordinatore cittadino Antonino Consiglio – con la comunità di FdI che ha risposto con entusiasmo all'iniziativa da noi promossa, un momento di riflessione e festa, che, programmata prima della crisi del governo Draghi ha coinciso con l'inizio della campagna elettorale nella nostra Regione. Insieme al vice coordinatore matuziano Graziano Pedante, al capogruppo in consiglio comunale di Sanremo Luca Lombardi, al nostro storico punto di riferimento l'assessore Gianni Berrino, alla consigliere regionale Veronica Russo e al coordinatore provinciale Fabrizio Cravero, abbiamo chiesto il massimo impegno e dedizione a tutti gli iscritti, militanti e simpatizzanti di Sanremo e della nostra provincia in questi due mesi che possono cambiare i destini della nostra Nazione. Insieme a noi dirigenti ed eletti del territorio nella serata ci sono stati gli importanti contributi del nostro coordinatore regionale Matteo Rosso, dell'assessore allo sport della regione Simona Ferro e del capogruppo Stefano Balleari. Tutti hanno esortato al massimo impegno, orgogliosi del lavoro che quotidianamente i nostri eletti fanno nelle istituzioni e della coerenza che, unici, abbiamo avuto in questi anni difficili. Siamo certi che Giorgia Meloni possa essere la prima donna presidente del consiglio nella storia d'Italia, e siamo soprattutto certi che un governo di centrodestra sia l'unica vera possibilità per riportare l'Italia ad essere protagonista nei consesso internazionali, facendo gli interessi degli italiani e non di lobby che impoveriscono il nostro popolo per maggiori loro profitti”.

Nel corso della serata c'è stata anche la sorpresa del saluto telefonico del capogruppo alla Camera Francesco Lollobrigida mentre Antonino Consiglio conclude intervenendo sull'importanza delle prossime elezioni del 25 settembre: "Fratelli d'Italia è pronta anche a Sanremo per la più importante campagna elettorale della storia d'Italia dalle elezioni del 1948, quelle in cui si decise l'appartenenza della nostra Nazione al blocco occidentale sconfiggendo chi ci voleva allora schiavi di Stalin, oggi la sfida è tra noi, patrioti, e chi, come allora, vuole l'Italia assoggettata a potentati stranieri".