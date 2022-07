Ventimiglia: dopo due anni di stop per il Covid torna l'Agosto Medievale sul tema 'Le Streghe Liguri'

Scatta domenica prossima la 44a edizione dell’Agosto Medievale, una delle tante manifestazioni che sono state sospese a causa del Covid per due anni consecutivi e che torna ad allietare residenti e turisti nella prima settimana di agosto. Il tema di quest’anno sono le ‘Streghe Liguri’, un tema che vuole anche un po’ esorcizzare i due drammatici anni del Covid.

“Il mio compito è stato solo di sostenere la manifestazione – ha detto il Commissario Prefettizio, Samuele De Lucia – e mi è sembrato giusto farlo, perché sono convinto che le iniziative locali sono davvero importanti, nell’esaltazione del territorio, anche sulla base delle esperienze passate. In particolare quando vengono approfondite le tradizioni locali, come quando ero a Viareggio, dove ho cercato di fare in modo che il Carnevale potesse proseguire, nell’anno in cui ero sub Commissario. Tutto ciò che è ‘normale’ deve proseguire. Nell’ultimo mese mi sono state prospettate diverse situazioni in vari campi, ma ci sono tante attività ludiche, storiche e tradizionali particolarmente importanti per la città. Sono certo che anche quest’anno avrà un grande successo, perché ho conosciuto gli organizzatori che hanno una grande passione”.

Una delle novità è prevista per il 7 agosto, prima della regata storica, verrà organizzata una ‘Giornata marinaresca’ per promozionare le attività legate al mare, con il supporto della delegazione di spiaggia della Guardia Costiera. Un modo per legare il mare all’Agosto Medievale, in un momento in cui Ventimiglia celebra la sua storia. Saranno presenti le diverse associazioni che si occupano di sport in mare. Un’altra novità riguarda l’organizzazione, alla Biblioteca Aprosiana, di una mostra sulla stregoneria. Prevista anche una conferenza sul tema 'Mare d'amare', con la relazione del comandante Giovanni Larizza.

Si comincia domenica prossima con la ‘Notte della Contesa’, in piazza Colletta nella città Medievale a San Michele. Alle 21.30, dopo la lettura del bando e la Benedizione del Palio Marinaro, si svolgerà la competizione tra Sestieri in vari giochi storici.

Giovedì 4 agosto sarà la volta della ‘Notte di Mediestate’ e, la sera dopo la ‘Notte delle Perseidi’. Dalle 21 a mezzanotte e mezza si svolgerà la ‘Rievocazione’ con le ambientazioni in abito storico nelle piazze della città alta, a cura dei Sestieri (in Piazza San Giovanni, Piazza delle Erbe, Piazza Rocchetta, Piazza Colletta, Vico Saonese e Salita M. Daffra). Dalle 19 sono previste degustazioni di piatti tipici locali, con spettacoli e animazione. In piazza della Cattedrale sono previsti:

• Attendamento medievale con strumenti di tortura e giochi storici

• Spettacoli di danze - giocoleria e musica

• Punto informativo in collaborazione con vari Enti Via al Capo

• Mercato medievale con prodotti artigianali

Lungo il percorso:

• Animazioni - spettacoli - intrattenimenti musicali

• Apertura Taberne a cura de li Osti del Centro Storico

• dalle 15 alle 22 le visite guidate e mostre: Biblioteca Aprosiana Fondo Antico

• Esposizione di incunaboli e manoscritti sul tema della stregoneria.

• Apertura delle Chiese in collaborazione con la Diocesi di Ventimiglia-Sanremo

Il 5 agosto, dalle 21,30 alle 23, al Forte dell’Annunziata la visita guidata a tema magico fiabesco ad alcuni reperti presenti nel percorso archeologico. Sabato 6 la ‘Notte delle Corporazioni e del Corsaro Nero’, con la degustazione di piatti tipici locali con spettacoli ed animazione in piazza Funtanin, via Garibaldi e via Piemonte. Prevista l’apertura delle Taberne del Centro Storico e, quindi, animazioni, spettacoli e intrattenimenti musicali.

Domenica 7 agosto dalle 18, alla Marina San Giuseppe, sul Lungomare Cavallotti e Oberdan la ‘Regata dei Sestieri’, per l’assegnazione del Palio Marinaro, il Carbaso’. Sempre il 7 agosto la ‘Giornata Marinaresca’ inizierà alle 9 con una giornata dedicata alle attività ludiche in mare con la collaborazione delle varie Associazioni marinaresche Ventimigliesi.

Dalle 19 la ‘Notte delle Corporazioni’ nel centro storico con la degustazione di piatti tipici locali, spettacoli ed animazione in piazza della Cattedrale. Alle 22 la premiazione e l’assegnazione del Palio Marinaro.

Infine il 26 agosto è prevista la Festa patronale di San Secondo con la Messa in Cattedrale mentre, sabato 19 e domenica 20 novembre verranno organizzate le ‘Giornate della Storia’, una manifestazione in contemporanea con tutte le città associate alla Federazione Italiana Giochi Storici. Prevista anche una mostra fotografica dell’Agosto Medievale.

Erano presenti il Presidente dell'Ente Piero Fusco, insieme alla vice Presidente Antonella Didonè, il Commissario Samuele De Lucia e la Dirigente del Comune, Monica Bonelli. Sotto il programma completo.