Sanremo: venerdì prossimo all'Ariston evento speciale con la proiezione del film 'Unplanned'

Il Teatro Ariston di Sanremo si appresta ad ospitare un evento speciale: venerdì prossimo alle 20.45 con la proiezione di ‘Unplanned’, un film tratto da una storia vera e che interroga profondamente la coscienza di ogni essere umano. Cosa accade quando un cuore abbandona la menzogna e si lascia trasformare dall'Amore?

Il film, distribuito da Federica Picchi, diretto da Cary Solomon e Chuck Konzelman e doppiato in italiano da Luca Ward ed Emanuela Rossi, prova a rispondere a questa domanda mostrando la vicenda di Abby Johnson, una ex-dipendente della più grande organizzazione di cliniche di pianificazione genitoriale al mondo, la Planned Parenthood.

Abby Johnson viveva il suo lavoro come una sorta di missione. Questa dedizione le ha permesso di fare una rapida carriera, ottenendo la direzione della principale clinica del Texas (Planned Parenthood nel 2008 premiò Abby come «dipendente dell’anno»). Tutto procedeva a gonfie vele quando, a causa di un’improvvisa carenza di personale, Abby si è trovata a coadiuvare un medico nella pratica che lei stessa aveva consigliato alle altre donne per diversi anni... quello che ha visto ha cambiato la sua vita per sempre, dandole la forza e il coraggio per intraprendere una delle battaglie più importanti di tutti i tempi.

Il film, distribuito in Italia con eventi di presentazione che coinvolgono il tessuto istituzionale e associativo territoriale, sin dalle prime proiezioni ha riscontrato una risposta incredibilmente positiva da parte del pubblico, registrando il tutto esaurito, in un momento in cui gli stessi blockbuster faticano ad attirare il pubblico.

Federica Picchi fondatore di ‘Dominus Production’ e distributore del film per l’Italia ha dichiarato “Unplanned è un film vero, forte, emozionante. E’ una storia unica che abbraccia punti di vista di vista diversi e favorisce una grande apertura mentale. Sono felice di portare all’Arison, simbolo della cultura divulgativa del Paese, un film capace di rompere una cornice di fastidioso silenzio su un argomento cosi nevralgico per ogni essere umano, in particolare per il mondo femminile. Alla serata avremo un’importante rappresentanza istituzionale e associativa, di cui sono particolarmente grata al territorio sanremese e alle provincie limitrofe”.

Nei tre giorni prima dell’evento ci saranno gruppi di giovani volontari che percorreranno le strade e le spiagge di Sanremo invitando altri giovani a questo prezioso evento culturale. L’iniziativa si chiama 'Giovani per i Giovani' e permetterà di vedere il Teatro Ariston traboccante di Vita. In un momento storico drammaticamente sfidante sia a livello nazionale che internazionale, appare evidente l'urgenza di riscoprire il valore dell'esistenza umana come fattore di cambiamento. Questo perché la vera forza che trasforma la storia è la stessa di quella che cambia il cuore di ogni essere umano.