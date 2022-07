Cervo: al 59° Festival Internazionale di Musica da Camera domani protagonista il Quartetto d’archi Van Kuijk

Dopo gli eventi del weekend, prosegue con la grande classica il programma della cinquantanovesima edizione del Festival Internazionale di Musica da Camera di Cervo. Martedì 26 luglio il Festival torna in piazza dei Corallini alle 21.30 con il Quartetto d’archi Van Kuijk (Nicolas Van Kuijk – violino; Sylvain Favre-Bulle – violino; Emmanuel François – viola; François Robin – violoncello), per un concerto realizzato in collaborazione con Società dei concerti La Spezia – Festival Paganiniano di Carro e con FAI – Fondo Ambiente Italiano Sez. Liguria.

“I francesi che fanno sorridere la musica” così li definiva il The Guardian nel 2016: sono i musicisti francesi del Quartetto Van Kuijk, formazione nata adulta, si potrebbe pensare studiando il fitto curriculum che racconta di una carriera brillante e di prestigiose collaborazioni. Non per questo, il quartetto manca dell’energia e dell’entusiasmo di un gruppo di giovani artisti. Il nome dagli echi fiamminghi deriva dalle radici di Nicolas van Kuijk, primo violino e anima carismatica delle formazione.

In occasione del concerto, la Pro Loco Progetto Cervo APS, in collaborazione con il FAI, organizza due visite didattiche gratuite al borgo di Cervo, aperte a tutti alle ore 18.00.





Biglietteria e informazioni

È possibile acquistare i biglietti del Festival in prevendita sul sito www.cervofestival.com, presso le agenzie accreditate (Cervo: Ufficio informazioni turistiche; Diano Marina: Dianatours; Pietra Ligure: Agenzia Viaggi Mamberto; San Bartolomeo al Mare: Gianna Giusto Viaggi; Imperia: Libreria Ubik, Felcar Viaggi) oppure il giorno stesso dell’evento, in loco. I titoli di ingresso con posti a sedere sulla gradinata di accesso alla Chiesa dei Corallini saranno acquistabili esclusivamente la sera dello spettacolo presso la biglietteria allestita all’interno dell’Oratorio di S. Caterina. Le riduzioni per studenti e bambini verranno applicate esclusivamente agli ingressi con posto a sedere sulla gradinata. Per gli spettacoli del 24 e 31 luglio i biglietti omaggio per i bambini fino ai 10 anni saranno disponibili solo al botteghino la sera dello spettacolo.

Il 59° Festival di Cervo 2022 garantisce l’ingresso gratuito alle persone diversamente abili.

È inoltre attivo un servizio di accompagnamento curato dal personale della Croce d’Oro di Cervo, presente a tutti gli spettacoli in Piazza dei Corallini.

Ogni informazione su programma, biglietteria e logistica su www.cervofestival.com