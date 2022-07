Perdita di acqua a Vallebona, i residenti richiedono un intervento di Amaie contro lo spreco

In un periodo nel quale il risparmio di acqua è argomento quantomai attuale, da Vallebona ci arriva la segnalazione di una perdita ben visibile ormai da diversi giorni.

I residenti hanno anche richiesto l'intervento di Amaie per la riparazione ma, al momento, tutto resta come prima.

Pare che l'acqua fuoriesca da venerdì scorso.