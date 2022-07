Sanremo: ‘Grandi Eventi’ perde il Palafiori, ma ‘Casa Sanremo’ ci sarà. Il patron Russolillo “Non è un luogo, è un concetto di racconto e non è a rischio”

Svolta epocale per la settimana del Festival di Sanremo. Dopo 15 anni ininterrotti il gruppo ‘Grandi Eventi’ ha perso la gestione del Palafiori nella settimana della kermesse, con il bando che è andato al gruppo composto da Massimo Ferranti e Franco Calvini.

Ma la perdita della struttura di corso Garibaldi non pregiudicherà lo svolgimento di ‘Casa Sanremo’, lo storico contenitore di eventi collaterali al Festival, punto di riferimento per i protagonisti del Festival e per tutti gli addetti ai lavori.

Ne è certo il patron Vincenzo Russolillo che annuncia: “L’evento Casa Sanremo non è assolutamente a rischio”.

Il mondo di ‘Casa Sanremo’ è quindi pronto a spostarsi senza snaturare la propria identità. “Il marchio Casa Sanremo è di nostra proprietà - prosegue Russolillo - e spostare le idee in altra location, qualora dovesse accadere, verificati tutti i criteri di selezione per gli affidatari, sarebbe una nuova esperienza per noi e per i preziosi partner che contribuiscono alla realizzazione dei contenuti che proponiamo”.

“Casa Sanremo non è un luogo, è un concetto di racconto - conclude Russolillo - può abitare ovunque. Non ci sarà, pertanto, nessuno stop”.