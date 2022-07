Sanremo: il gruppo 'Grandi Eventi' perde il bando per la gestione del Palafiori, ma ora scattano le verifiche sul vincitore

‘Casa Sanremo’ cambierà per il 2023? Difficile a dirsi ma, quello che è certo, è che il bando di assegnazione promosso dalla Fondazione Sinfonica per la gestione annuale del Palafiori non è andato al Gruppo Eventi di Vincenzo Russolillo che, per 15 anni ha portato nella struttura la manifestazione principe relativa al Festival della Canzone.

Il bando è stato momentaneamente aggiudicato al gruppo composto da Massimo Ferranti e Franco Calvini, rispettivamente Ad di Abc e stretto collaboratore dell’organizzazione del ‘Concertone del Primo Maggio’ e titolare di una azienda di service audio, video e luci di Sanremo.

Ora dovranno essere fatte le verifiche per l’affidamento ma, se verranno confermate cosa accadrà a ‘Casa Sanremo’? Difficile al momento a dirsi. Il bando è previsto per due anni, con l’idea di far vivere il Festival di Sanremo per 12 mesi l’anno, con mostre e manifestazioni ad hoc.

Dal canto suo Vincenzo Russolillo conferma che 'Casa Sanremo' si farà.