Problemi economici della Riviera Trasporti, una lettrice consiglia l'uso dei tornelli

"Buongiorno,

per lavoro per molti anni ho usufruito dei bus con abbonamento ora, in merito ai problemi della riviera trasporti, vorrei far notare che a Monaco Principato già alcuni anni fa, salendo sul bus si trova un tornello; se non si ha il biglietto l'autista lo emette velocissimamente con una piccola macchinetta. C'è anche la possibilità di un biglietto cumulativo per più persone e, a richiesta, valido anche anche per il ritorno.

Mi è capitato personalmente mentre ero con dei nipoti e l'autista (una signora veramente gentile) chiestomi la destinazione, mi ha fatto il biglietto cumulativo, conveniente e anche per il ritorno. Il tutto molto velocemente.

Perché qui non è mai stato adottato questo metodo quando sono stati eliminati i bigliettai?? Anche per i turisti sarebbe molto utile.

Grazie per cortese attenzione da lettrice affezionata.

Grazia T.".