Questa sera al Badalucco Book Festival appuntamento con Remo Ferretti e il suo libro “Codice 9”

Questa sera alle 21.15 nella suggestiva cornice di piazza Umberto Eco sarà ospite della terza serata del Badalucco Book Festival lo scrittore Remo Ferretti che presenterà il suo romanzo ‘Codice 9’.

Una storia di vita straordinaria che incuriosirà il grande pubblico. L'autore sarà intervistato da Angelo Giudici.

Remo Ferretti

Nato ad Asmara, profugo in Italia, ovunque straniero.

Appassionato di fotografia, amante del volo e del mare. In viaggio perenne intorno al mondo per lavoro e per piacere. Codice 9, molte vite e molte maschere a prendere il posto della vita reale in cerca del passato rimasto confuso nelle pieghe del tempo.

Non potrebbe esistere il presente senza passato e futuro senza presente.

Tra queste parole e capitoli, una parte di me sconosciuta e mai raccontata.

Trama

