Un nostro lettore (Massimo Bellini) ci ha segnalato, inviandoci anche alcune foto, il degrado in cui versa vicolo Frantoi a Sanremo, nel tratto che da Via Pietro Agosti porta in Via Galilei, passaggio molto utilizzato dai cittadini:

“Mi auguro che il Comune provveda con interventi quotidiani di pulizia, al fine di ovviare alla maleducazione di alcune persone”.