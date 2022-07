Prosegue l'attività territoriale di 'Azione' in provincia di Imperia, il pensiero di Manni e Augimeri

L’attività territoriale di Imperia in Azione prosegue con intensità, e continuerà anche nel corso della pausa estiva. La struttura del gruppo è stata delineata in sede congressuale da tempo ma la concentrazione è in costante evoluzione, grazie anche agli incontri divulgativi promossi in questi mesi.

Il Direttivo ha ritenuto opportuno definire il coordinamento di alcune zone della provincia. Già coperta l’area sanremese e quella del capoluogo, nella riunione tenutasi nella serata di giovedì 14 Luglio, sono stati nominati coordinatori Mario Manni per l’area di Taggia e Matteo Augimeri per Ventimiglia.

“I coordinamenti territoriali - dice Manni - sono espressione di un gruppo che lavora sulle problematiche e sulle potenzialità del territorio, dialogando con la cittadinanza e offrendole possibili soluzioni. Ne sono un esempio le attività sulla sanità e quello sull’energia, che proseguiranno e al quale ne seguiranno altri. Gli incontri svolti dimostrano il nostro approccio: le soluzioni presentate possono non essere definitive, ma migliorabili attraverso il dialogo con ogni forza che si voglia mettere in gioco, direttamente e indirettamente”.

Gli fanno eco le parole di Augimeri: “Le attività che stiamo portando avanti, dall'ospedale unico al tema della transizione energetica, dimostrano la nostra apertura a idee e proposte. E' un metodo che intendiamo seguire anche per Ventimiglia dove le prossime elezioni debbono condurre al confronto fra coalizioni credibili perché coese attorno ad un programma comune non nell'ostilità verso l'altro. E' del futuro di Ventimiglia che stiamo parlando non delle ambizioni di singoli esponenti politici”.