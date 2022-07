Marco Scajola commenta la caduta del Governo Draghi: "Scritta una pagina triste per l'Italia"

“Oggi è stata scritta una pagina molto triste per l’Italia. Gli interessi politici personali hanno prevalso sul bene del Paese, l’impulso sulla ragione. Da oggi l’Italia è più debole, ma con impegno e determinazione continuiamo a lavorare per un centro moderato, che proponga valori in cui gli italiani possano credere e riconoscersi”.

Sono le parole dell’Assessore regionale Marco Scajola, che ha commentato la situazione politica nazionale. “Grazie Presidente Draghi – prosegue - come padre, come amministratore, sono onorato che una persona come Lei abbia lavorato, in questo periodo storico molto difficile, con sacrificio, impegno e serietà, per il bene del nostro Paese. Quanto successo oggi in Senato è semplicemente vergognoso e ridicolo. La politica quella vera è proprio un’altra cosa, è mancata la cultura di Governo, gravissimo!”