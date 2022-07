Veronica Pivetti al Casinò di Sanremo con il suo ultimo libro in un viaggio nei ricordi tra l’infanzia ad Arma di Taggia e il Festival del 1998 (Video)

Il ritorno di Veronica Pivetti a Sanremo è un viaggio nei ricordi, tra l’infanzia nella villa dei nonni ad Arma di Taggia e l’emozione del Festival 1998 al fianco di Raimondo Vianello ed Eva Herzigová.

Nella sua nuova veste di giallista ha presentato ieri sera nel teatro dell’opera del Casinò il suo nuovo libro “Tequila bang bang”, un thriller in chiave comica che attraversa diverse tappe europee per poi svilupparsi nelle tante sfaccettature del Messico dei narcos. L’evento è inserito nell’ambito della rassegna “Una sera d’estate con i Martedì Letterari” promossa dall’ufficio Cultura del Casinò di Sanremo.

“Ho un legame molto forte con questa terra - ha dichiarato Veronica Pivetti ai nostri microfoni a margine della presentazione - qui mi sento a casa non solo perché i miei nonni avevano una villa ad Arma di Taggia, ma perché il legame che si crea con il Festival è indissolubile. È uno dei ricordi professionali più potenti e formativi del mio percorso. È stato un momento di terrore, serietà e fatica, ma anche di grande divertimento costruttivo. Se guardo il Festival? Certo, lo guardo da spettatrice. Il bello del Festival è il mettere d’accordo tutti sull’essere spettatori e non faccio paragoni”.

Il libro.

Tre donne. La protagonista, il suo ex marito, sua madre. L'ingenua, il bello e la perfida. La madre, algida e chicchissima donna d'affari, traffica coi narcos messicani, finché l'ignara figlia Jole, ex ballerina del Crazy Horse, mentre mamma è in Messico, trova un cadavere senza testa nel suo appartamento e l'ex marito – ora felicemente Corinna – l'aiuta a sbarazzarsene, ma così facendo finiscono tutt'e due nelle grinfie dei criminali, che le rapiscono e le portano a Mexico City, dal boss dei boss Xavier, detto "la Tumba", amante segreto dell'anziana madre.

Veronica Pivetti Attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e radiofonica. È conosciuta dal grande pubblico per il film di Verdone “Viaggi di nozze”, la conduzione insieme a Raimondo Vianello ed Eva Herzigová del Festival di Sanremo 1998 e molte fiction di successo, fra cui “Commesse”, “Il maresciallo Rocca”, “Provaci ancora Prof!” e “La ladra”. Nel 2013 Mondadori ha pubblicato “Ho smesso di piangere. La mia odissea per uscire dalla depressione”. Nel 2017, sempre per Mondadori, pubblica “Mai all'altezza. Come sentirsi sempre inadeguata e vivere felice”. Del 2019 “Per sole donne” e del 2022 “Tequila bang bang. Un giallo messicano”, entrambi editi da Mondadori.