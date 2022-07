San Bartolomeo al Mare: 'Fiabe da colorare in riva al mare', grande partecipazione all'anfiteatro dei Giardini Marco Polo

Grande partecipazione alla prima serata di "Fiabe da colorare in riva al mare", evento organizzato a San Bartolomeo da Libri al Mare. Fino a settembre, ogni martedì sera, all'anfiteatro dei Giardini Marco Polo, viene proposta ai ragazzi un'attività che prevede la lettura di fiabe seguita dal disegno della fiaba.



"La verve e la capacità di saper intrattenere il giovane pubblico da parte della giornalista Viviana Spada - dichiara l'Assessore Alessandra Gamalero - hanno reso molto coinvolgente l’evento. I bimbi dopo aver ascoltato entusiasti le fiabe di Esopo hanno dato spazio alla loro creatività ed immaginazione disegnando ciò che più ha colpito il loro interesse. Come Amministrazione, siamo contenti di aver proposto un evento che potesse coinvolgere quella fascia di età che è più ricettiva e sensibile all’ascolto delle fiabe. Rivolgo un ringraziamento speciale ad Antonio Avignone, titolare di Libri al mare, per essersi reso disponibile a supportare questa bella iniziativa".