Festival di Sanremo: dopo la delusione del 2015 Raf fa marcia indietro “Oggi le cose sono diverse, è un piacere partecipare” (L’intervista)

A sette anni di distanza dalla sfortunata partecipazione del 2015 torna l’idillio tra Raf e il Festival di Sanremo.

Il ricordo di sette anni fa non è certo dei migliori con quell’attacco di bronchite che, di fatto, condizionò le esibizioni tanto da veder eliminata la sua “Come una favola” già alla quarta serata, prima della finalissima.

Le dichiarazioni successive furono nette e chiare, sembrava che Raf avesse messo la proverbiale pietra sopra alla kermesse puntando il dito contro il sistema di votazione e, in generale, contro l’intera gara. Un addio a Sanremo senza troppi giri di parole.

Oggi, con un Festival nettamente cambiato e un sistema musicale che sembra lontano anni luce da quello del 2015, Raf torna sui propri passi e lo fa ai microfoni di Radio Onda Ligure intervistato da Maurilio Giordana.

“Sono cambiate le cose - ha dichiarato il cantante - al tempo della mia ultima partecipazione si pensava a Sanremo come una gara televisiva con la gogna dell’esclusione perché questa cosa, secondo gli autori, era una chiave di successo, poteva intrigare i telespettatori. Poi è arrivato Baglioni e ancora oggi con Amadeus le cose sono cambiate radicalmente, non sei sottoposto a esclusione. Al tempo le regole erano terrificanti ed è il motivo per il quale dissi che non avrei più partecipato”.

“Oggi le cose sono diverse, è un piacere andare a Sanremo - ha concluso Raf - anche se per me il Festival non è mai stato fortunato come è accaduto a tanti cantanti che a Sanremo non hanno avuto considerazione ma poi le loro canzoni sono diventate dei capolavori”.

L’intervista a Raf