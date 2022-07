Caldo intenso anche oggi sulla nostra provincia: massima a Borgomaro con 36 gradi ma è stata una notte 'boccheggiante'

Non cambia lo scenario previsto sulla Liguria per le prossime ore e viene confermato l’avviso meteorologico per dsagio fisico da caldo, emesso nei giorni scorsi dall’Arpal.

L’alta pressione subtropicale continua a portare temperature largamente sopra i 30 gradi, con disagio elevato in particolare lungo i versanti marittimi. Domani è atteso un lieve calo termico accompagnato, però, da un aumento del tasso di umidità indotto da un debole flusso meridionale. Il disagio, quindi, resterà elevato, specie nei centri urbani e nelle valli interne dei versanti marittimi.

Venerdì ulteriore lieve calo termico sempre con valori di umidità medio-alti ma la situazione verrà comunque rivalutata nei prossimi giorni. E’ stata una notte molto calda su tutta la provincia, con alcune temperature davvero elevate.

Le temperature minime della nostra provincia, seppur elevate, sono state inferiori ad alcune altre zone. Ad esempio ad Alassio, nel savonese, nel corso della notte non si è mai scesi sotto i 30 gradi. Sanremo è stata la città con la minima più alta, con 29,2 gradi, seguita da Cipressa con 28,5 e da Ventimiglia e Imperia, rispettivamente con 28,1 e 27.

Si è ‘respirato’ solo in montagna, con i 15,5 gradi di Col di Nava, i 16,1 di Poggio Fearza e, risalendo, i 16,7 di Verdeggia e Pigna e i 19,9 di Pieve di Teco. Tutte le altre sopra i 20 gradi.

Le temperature massime (alle 11.30) sono leggermente inferiori a quelle di ieri, con il picco massimo a Borgomaro, con 35,8, seguita da Pieve di Teco con 35,2, Dolceacqua con 35,1, Airole 34,6, Rocchetta Nervia e Dolcedo 34,5. Anche oggi quasi tutte le città e paesi dell’entroterra nella nostra provincia, a mezzogiorno sono sopra i 30 gradi. Rimangono fuori solo: Bajardo 29,9, Montalto 26,7, Pigna e Imperia 26,5, Verdeggia 26,4, Apricale 25 e Poggio Fearza 20,5.

I tassi di umidità si mantengono su valori medio-bassi, compresi generalmente tra il 35 e il 50%. Nelle prossime ore le previsioni vedono ancora caldo e afa.