Bordighera: braccio di ferro Comune-Rivieracqua, Mangiante “Non possiamo sottostare ai distinguo del sindaco che li adegua a proprio uso e costume” (Video)

Il conferimento di fine giugno ha tutt’altro che addolcito i rapporti tra il Comune di Bordighera e Rivieracqua con l’amministrazione guidata dal sindaco Vittorio Ingenito che ha consegnato gli impianti (acquedotto e fogne) sotto condizione di ricorso.

Sul tema è tornato il presidente del Cda di Rivieracqua Gian Alberto Mangiante a margine della presentazione del bilancio 2021.

“Non possiamo sottostare ai distinguo del sindaco che ritiene di adeguarli a proprio uso e costume, decideranno i giudici - ha dichiarato Mangiante - siamo stati condotto in diverse cause, attendiamo l’esito e saremo disponibilissimi ad ottemperare non solo alle sentenze dei giudici ma anche alle disposizioni del commissario ad acta Gaia Checcucci. Le condizioni sono quelle che detta il commissario e non quelle che assume il sindaco con decisioni autonome”.

Le dichiarazioni del presidente Gian Alberto Mangiante