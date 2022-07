Bordighera: fino a domenica prossima all'ex Anglicana la personale di Enzo Consiglio 'Nel tempo, nel silenzio'

Rimarrà aperta fino a domenica prossima, all'ex Chiesa Anglicana di Bordighera "Nel tempo, nel silenzio", personale di Enzo Consiglio (tutti i giorni, dalle 18.30 alle 22.30). Con più di 30 opere la mostra approfondisce l'attività del maestro nel periodo che va dal 2000 al 2022, in un percorso espositivo di grande suggestione che è stato pensato per gli spazi del centro di via Regina Vittoria.

Per l'occasione, che conferma la vicinanza tra la città delle palme ed il mondo dell'arte, è stato inoltre realizzato un catalogo a colori che comprende i contributi del curatore Pierluigi Cattaneo e di Attilio Steffanoni, Pino Venditti, Clarindo Bassani e Fabio Falone.

"Sono particolarmente lieto - ha commentato il Sindaco Ingenito - che la prima mostra d'arte ospitata nell'ex Chiesa Anglicana dopo l'importante restauro veda protagonista Enzo Consiglio, un artista profondamente legato a Bordighera e vero protagonista del suo tessuto culturale. È un piacere aver contribuito all'organizzazione di questo prestigioso evento: grazie al maestro per aver accolto il nostro invito".​