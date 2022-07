Il caldo non da tregua: record a Diano Castello con 37,4 gradi, a Sanremo chiusa l'acqua alle fontane (Foto)

Una giornata che a molti ha ricordato l’estate del 2003, quando il caldo estremo di oggi è andato avanti per quasi tutta l’estate. E’ quella vissuta oggi anche nella nostra provincia dove la colonnina di mercurio ha sfiorato i 40 gradi e nella quale il caldo di ieri sembrava uno scherzo al confronto. Oggi, lo ricordiamo, l'Arpal ha emesseo un ‘Avviso per disagio fisiologico da caldo’ per oggi e domani (QUI).

Strade deserte nelle ore più calde, spiagge stracolme per cercare un po’ di refrigerio e condizionatori ‘a manetta’ per sopperire al caldo nei luoghi chiusi. Una situazione ai limiti, anche se fortunatamente almeno per ora non si registrano molti malori e gravi situazioni in ospedale, proprio per il caldo.

Il picco delle temperature si è registrato tra le 13 e le 14.30 con la punta massima a Diano Castello con 37,4, una gradazione che ricorda più la febbre che una temperatura esterna. Anche Pieve di Teco non è stata da meno con 37 e Dolcedo poco dietro con 36,5. Borgomaro si ferma con un decimo di grado meno mentre a Rocchetta Nervina si è arrivati a 36 insieme a Dolceacuqa.

Le località di montagna sono quelle che hanno visto le temperature più elevate con Pornassio a 35,9, Ranzo e Airole 35,5, Pontedassio 34,9 e Pigna 33,9. Per trovare località di mare bisogna scendere a 33,3 di Ventimiglia, mentre Sanremo ha fatto segnare 32,8 e Imperia la più ‘bassa’ con 27. Già da alcune ore le temperature sono scese di 3 o 4 gradi e ci si augura che il trend continui per evitare di trascorrere una notte a ‘boccheggiare’.

Buone notizie, almeno per le temperature massime, per la giornata di domani quando dovrebbero scendere di qualche grado mentre non ce ne sono per le minime che rimarranno sui valori di oggi. Da giovedì si vedrà un ulteriore calo di un paio di gradi sui valori massimi che dovrebbero rimanere in torno ai 30 gradi per molti dei prossimi giorni. Situazione stazionaria o in lievissima diminuzione per i valori minimi.

L’estate calda e afosa proseguirà, quindi, ancora per diversi giorni e in molti sono preoccupati per quanto potrebbe accadere ad agosto anche in chiave idrica. Intanto a Sanremo, come si vede dalle foto di Tonino Bonomo, il Comune ha chiuso le fontane in relazione all’ordinanza emessa nei giorni scorsi dal Sindaco sul risparmio dell’acqua.

Al momento i rubinetti continuano a produrre il prezioso liquido ma, ovviamente, c’è preoccupazione per i prossimi giorni e per il mese di agosto. Il razionamento nell’entroterra di Imperia è già stato deciso e il timore riguarda anche il resto della provincia dove, tra l’altro, sono attesi migliaia di turisti tra fine luglio e tutto agosto, con gli alberghi tutti prenotati e le seconde case che, già riempite in queste prime settimane d’estate, faranno registrare il ‘sold out’.

A tutti restano le raccomandazioni classiche nel non sprecare acqua mentre, tornando al caldo, rimangono quelle del Ministero sull’alimentazione e sul consiglio di non esporsi al sole nelle ore più torride della giornata.