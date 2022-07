Ventimiglia: l'associazione Albintimilium è la prima vincitrice dell'ultimo bando aperto dalla Fondazione Casartelli Perraro

L'associazione Albintimilium è la prima vincitrice dell'ultimo bando aperto dalla Fondazione Casartelli Perraro per la concessione di contributi in compartecipazione riservato alle associazioni della Provincia di Imperia. Lo ha deliberato il Cda della Fondazione in data 27 giugno.

"È con grande soddisfazione che accogliamo e sosteniamo il progetto dell'associazione Albintimilium per l'indubbia valenza sociale e ambientale", afferma il Presidente della Fondazione Armando Bosio, unitamente all'intero cda.

"Riteniamo fondamentale oltre all'impegno di Albintimilium - conclude Bosio -, anche l'operato di tutto il personale della scuola primaria di Latte che ringraziamo, alla sensibilizzazione all'insegnamento delle buone pratiche per il rispetto dell'ambiente ai nostri figli".

Il contributo della Fondazione Casartelli Perraro ammonta ad euro 2500, ed a stretto giro verrà resa nota la seconda associazione del territorio premiata.

Dall'Associazione Albintimilium: "Grazie al contributo economico della Fondazione Casartelli Perraro, nonché alla viva disponibilità delle istituzioni scolastiche potremmo dedicarci ad un nuovo obiettivo: il restilyng del cortile della scuola primaria di Latte.

Dopo gli interventi effettuati nei cortili delle scuole primarie di Via Veneto, Via Roma, e Nervia, è per noi una grande emozione poter continuare con azioni volte al miglioramento degli spazi dedicati ai piccoli alunni delle scuole cittadine".

L'intervento nella scuola primaria di Latte, prevederà la realizzazione di un imponente murales, a cura dello ‘street artist’ Alessandro Palladino, raffigurante gli amatissimi personaggi dei puffi, intenti a curare il proprio villaggio, quale forma comunicativa per sensibilizzare i bambini sul valore e sul rispetto dell'ambiente che li circonda.

Una delle caratteristiche che ha sempre contraddistinto la scuola primaria di Latte, è l'attivazione di laboratori didattici del verde, data la disponibilità di 4 aree per complessivi 250 mq circa di spazi coltivabili.

Data la sospensione dei laboratori didattici, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid 19, le aree verdi sopra citate risultano ad oggi inutilizzabili.

Pertanto sarà l'occasione per attivare un ambizioso intervento di ‘Guerrilla Gardening’ con operazioni di sfalcio, potatura e rinverdimento di tutti i 250 mq circa di aree verdi ubicati all'interno ed all'esterno dello stabile scolastico, così da consentire per l'anno prossimo l'attivazione dei Laboratori didattici del verde per tutti gli alunni della scuola primaria di Latte.