Incetta di premi per la compagnia imperiese 'I Cattivi di Cuore' al festival 'I trinci-città di Foligno'

Grande successo per la trasferta Umbra della compagnia imperiese 'I Cattivi di Cuore'.



Ieri, sabato 16 luglio si è svolta a Foligno la premiazione del festival 'i trinci-città di Foligno' organizzato dall'associazione al castello in collaborazione con il Comune. La compagnia imperiese oltre a risultare vincitrice della manifestazione con lo spettacolo 'Il Raccolto' scritto da Giorgia Brusco e interpretato dalla stessa e da Chiara Giribaldi, ha portato a casa innumerevoli riconoscimenti. Il Premio per il più alto gradimento del Pubblico, il premio 'le ali della mariposa' assegnato dalla giuria giovani, il Premio per la migliore regia a Gino Brusco, il Premio per il miglior allestimento scenografico, la menzione speciale per il testo a Giorgia Brusco e il premio come migliori attrici non protagoniste alle giovanissime Ilaria Pettinelli e Federica Chichi (12 e 17 anni) alunne dell scuola di recitazione organizzata dalla compagnia i cattivi di cuore e tenuta da Giorgia Brusco.



"Questa vittoria - dichiara il regista Brusco - è un segnale importante: in una stagione estiva, ricca di spettacoli leggeri e divertenti, il fatto che il pubblico e la giuria giovani abbiano premiato un testo drammatico, emotivamente forte, è segno che c'è voglia e bisogno di affrontare tematiche importanti ed emotivamente coinvolgenti che tocchino in profondità l'anima e il pensiero".



Il testo era risultato vincitore del 1° premio 'Antonio Conti' di Pesaro e dell'8° premio città di Como ed è edito da edizioni Zem nella raccolta 'Teatro drammatico' di Giorgia Brusco, nella collana i Mestieri dello spettacolo diretta da Eugenio Ripepi. Lo spettacolo sarà in stagione in autunno in vari teatri liguri ed è stato selezionato a fine ottobre al Festival città di Merate.