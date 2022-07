Bordighera, martedì Libera organizza 'Da via D’Amelio, semi di legalità e giustizia': ci sarà la vedova Schifani

Martedì, in occasione del Trentennale della strage di Via D’Amelio, il Coordinamento Provinciale di Libera organizza “Da via D’Amelio… semi di legalità e giustizia”.

L’evento, realizzato col patrocinio e la collaborazione del Comune di Bordighera, si svolgerà nei Giardini Loewe, in Via Dei Giardini, dalle ore 21.

Interverranno il Prefetto di Imperia, Armando Nanei, il Procuratore Capo, Alberto Lari, il Questore, Giuseppe Felice Peritore. Ci sarà quindi occasione di conoscere le principali autorità provinciali e di ascoltare i racconti delle loro diverse esperienze dal 1992 ad oggi nel loro impegno per la giustizia e la legalità.

Sarà presente anche Maria Rosaria Costa, la vedova di Vito Schifani, l’agente ucciso a Capaci il 23 maggio del 92 con Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo. Tutti coloro che nel 1992 videro quel funerale non avranno certo dimenticato la sua immagine: una giovane donna, affranta dal dolore e dalla rabbia, che con dignità e coraggio ebbe la forza di rivolgersi dall'altare direttamente ai mafiosi intimando loro di inginocchiarsi e chiedere perdono.

Il preannunciato intervento del Dott. Gian Carlo Caselli, a causa del covid, si terrà solo a distanza.

La Giovane Orchestra della Riviera dei Fiori, Note Libere, eseguirà alcuni brani aiutandoci a riflettere sul valore della memoria che è tale solo se, insieme alla speranza, ci accompagna nel progettare il futuro.

Un altro mondo è possibile: dobbiamo saperlo immaginare e realizzarlo insieme. Gli organizzatori ringraziano CGIL, CISL, Coop Liguria e Associazione Pace Lavoro Legalità per il sostegno all’iniziativa.

In contemporanea, ad Imperia, saranno esposte le lenzuola che come quelle di Palermo del 1992 ribadiscono “No alle mafie”.