Ventimiglia: serie di eventi collaterali sabato prossimo al mercatino dell'artigianato di via Aprosio

Serie di iniziative, sabato prossimo, al tradizionale mercatino in Via Aprosio a Ventimiglia con la ‘Scuola di Pace’. Dalle 8 alle 19: mercatino dell’artigianato artistico creativo;

Durante la giornata la ‘Scuola di Pace’ sarà presente con un gazebo dedicato alla raccolta fondi per il centro disabili in Ucraina insieme alla Comunità di Sant’Egidio. Alle 17 è previsto un rinfresco a offerta libera contro la guerra mentre, dalle 17 alle 18.30 sarà presente la filarmonica giovanile ‘Città di Ventimiglia’ diretta dal maestro Cocco.

“Vogliamo ricostruire - dichiarano i promotori dell’iniziativa - in collaborazione con la comunità di Sant’Egidio, un centro per i bambini disabili in Ucraina. E’ il nostro modo per dire il ‘no’ alla guerra”. L’invito è anche per la ‘Fiera del giocattolo solidale’, sempre a Ventimiglia in via Aprosio.