Riva Ligure: apre la Sky Tower in piazza Ughetto, emozioni a 40 metri d'altezza (foto e video)

Avete mai visto Riva Ligure dall'alto? Noi si, grazie alla Sky Tower l'attrazione per l'estate del piccolo borgo marinaro. Si tratta di una torre panoramica posizionata in piazza Ughetto.

Abbiamo parlato con l'assessore Benza, a 40 metri d'altezza sia di questa attrazione unica non solo per la provincia di Imperia ma per tutta la Liguria e abbiamo colto l'occasione per parlare anche dell'estate rivese e di come sta andando in termini di presenze turistiche.