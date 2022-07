Imperia: domani sera il M° Andrea Chezzi farà risuonare l'antico organo Ciurlo (1778) della Chiesa parrocchiale di San Giorgio a Torrazza

L’Associazione Culturale Nardini, attiva sul territorio da alcuni anni e da sempre attenta sia alla formazione musicale che all’organizzazione di eventi, propone per la Stagione Estiva, la sesta edizione di ‘Concerti nelle chiese’, con il patrocinio del Comune di Imperia e in collaborazione con il Parroco Padre Giorgio Maria Michero da Leca e realizzata anche grazie alla generosità di sponsor privati. Sede del concerto è la Chiesa parrocchiale di San Giorgio a Torrazza, frazione nel Comune di Imperia che prende il nome da un’antica torre d’avvistamento.

In parrocchia risuoneranno le note dell’organo costruito da Giovanni Battista Ciurlo nel 1778 (organaro ligure) e di recente restaurato dalla ditta Giorgio e Cristian Carrara di Rumo (Trento). Alla tastiera del Ciurlo il concertista Andrea Chezzi, organista, clavicembalista e compositore. Nato a Colorno (Parma), laureato in lettere col massimo dei voti, ha inoltre approfondito lo studio della biblioteconomia e della catalogazione del libro antico con corsi e stage presso la Biblioteca Estense Universitaria di Modena. Ha seguito corsi con i maestri L. F. Tagliavini, W. Van de Pol, Ch. Stembridge, G. Murray, A. Marcon, e all’Accademia Chigiana di Siena con Ch. Rousset.

Il concerto si terrà alle 21 e l’ingresso sarà libero e gratuito. Un programma così variegato siamo certi che incontrerà il favore dei residenti e degli ospiti di Imperia a che vorranno condividere i valori della nostra lunga e articolata tradizione musicale in un luogo come la Chiesa di San Giorgio, Parrocchia di Torrazza, nel quale poter creare un momento spensieratamente raffinato e sereno dopo un periodo triste ed oscuro come quello che abbiamo attraversato di recente. Per aver gentilmente concesso gli spazi della Parrocchia, è doveroso ringraziare il Parroco Padre Giorgio Maria Michero ed i volontari che con il loro operato garantiranno lo svolgimento della serata nel pieno rispetto delle norme di sicurezza.