Dopo tre settimane di attività si è chiuso l'Educamp Coni di Ventimiglia (Foto)

Con grande partecipazione si è concluso a Ventimiglia il progetto Educamp Coni durato tre settimane. Nelle settimane trascorse all’insegna dello sport sotto forma di gioco per crescere ed apprendere giocando più di sessanta ragazzi ogni settimana si sono cimentati in tantissime discipline sportive grazie alla collaborazione delle associazioni del territorio coordinate dall’a.s.d Polis V.T.S sono intervenuti gli Archery Club Ventimiglia, lo Sport Club Ventimiglia Basket, il Judo Club Ventimiglia, la Pallamano Ventimiglia, il Club Phuket – muay thai, il Rugby Don Bosco Vallecrosia, il Ventimiglia Calcio, la Nuova Atletica ’92, il Calcio Airole, la Rotellistica Ventimigliese, l’associazione GPS Bocce di Ventimiglia, il calcio Vallecrosia Academy che ha ospitato per due giornate e una chiusura settimanale i ragazzi dell’Educamp, la danzaterapia con Ciro Scelsi, il Padel con Marco Libra e grazie alla disponibilità del Professore Muratore e di alcune ragazze del Liceo Aprosio di Ventimiglia hanno potuto cimentarsi in orienteering. Oltre alle discipline sportive proposte dalle associazioni i ragazzi guidati dagli educatori si sono cimentati in sport e giochi di squadra e hanno provato unihockey e palla tamburello. Molteplici sono state anche le attività didattiche e educative svolte durante le settimane, dall’educazione stradale a cura dei Vigili Urbani di Ventimiglia che ha preceduto la gita in bicicletta all’Oasi di Nervia dove grazie a Giuseppe Palmero e Rudy Valfiorito hanno scoperto l’importanza del rispetto delle aree protette, l’intervento di Andrea Floris con giochi mirati sulla tutela dell’ambiente, con la Croce Verde Intemelia hanno appreso le nozioni fondamentali di primo soccorso e l’intervento sulla sicurezza in mare grazie a Pietro Zandonella e servito a far capire l’importanza di osservare alcune regole fondamentali per divertirsi al mare in sicurezza, con il sestiere Cuventu hanno ricoperto le tradizioni della città e le hanno potute approfondire con gli interventi di Davide Longordo sulla storia di Ventimiglia e sul Corsaro Nero, Loris e Simone gli hanno fatto scoprire le evoluzioni con le loro bmx.

“Anche quest’anno l’Educamp Coni a Ventimiglia grazie alla sinergia di tutti è stata una bella avventura per i bambini e ragazzi che con entusiasmo hanno partecipato - dichiarano gli organizzatori - un ringraziamento speciale va agli Educatori Sara Orso, Deborah Pirrone, Irene Maccario, Saverio Di Bari, Chiara Aime, Alice Caravelli, Simone Feroldi allo Staff di ausilio Chiara Orso e Jacopo Cianciaruso che con passione hanno seguito i gruppi organizzati da Manuela Pievi con l’indispensabile collaborazione tecnica e organizzativa di Manuela Gangemi. Si ringrazia il Coni Comitato Regionale Liguria che accompagna nell’organizzazione degli Educamp e fa sentire vicina la presenza con i suoi rappresentanti, che ci hanno fatto gradita visita e dato sostegno tecnico per la preparazione e durante lo svolgimento in particolare il Delegato Coni di Imperia Alessandro Zunino, il Fiduciario Coni Sergio Balocco e i rappresentanti degli Educamp Coni Angelo Gadina e Franca Abbo. Un caloroso a rivederci da parte di tutto lo staff a giugno 2023”.