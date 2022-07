Persone&Aziende, il mondo di AIDP, Mordeglia: “Un'associazione di persone che hanno la passione per le risorse umane” (Video)

Per il ciclo di incontri con AIDP, l'Associazione Italiana Direzione del Personale, abbiamo intervistato Stefano Mordeglia, direttore Servizi Industriali Genova – SIGE.

AIDP va incontro a tutti i professionisti che lavorano nel campo delle risorse umane, in Liguria ne fanno parte circa duecento soci, in tutta Italia sono circa quattromila.

“Sono socio di AIDP da circa quattro anni, - spiega - con grande soddisfazione e grande passione. Se mi chiedete perché ho deciso di associarmi ad AIDP, l'ho fatto per migliorare le mie capacità di guida delle persone che mi aiutano a sviluppare il business della società che attualmente dirigo. Per farlo avevo necessità di confrontarmi con persone che tutti i giorni affrontassero le mie stesse sfide e che avessero anche qualcosa da insegnarmi”.

“Infatti – continua Mordeglia – la risposta che darei alla domanda 'che cos'è AIDP?' per me è una grandissima attività e un grandissimo successo di networking, è mettere a fattore comune tante esperienze diverse, mettere in connessione persone che vengono da esperienze e storie diverse, e lo considero straordinariamente importante oggi per il mio lavoro. Per me AIDP è una fonte molto importante di rapporto con persone che hanno una grandissima esperienza, che hanno una capacità tecnica molto importante, che hanno voglia di mettere in condivisione con altre persone. Devo dire che anche io penso di aver potuto dare qualcosa dal mio campo di esperienze ad altre persone, perché sono forse quello più 'tecnico' all'interno di AIDP, e perché come forse saprete, la mia società: 'Servizi Industriali Genova – SIGE', si occupa di temi tecnici, di salute, sicurezza, di prevenzione di infortuni, di gestione del rischio incendio, di gestione delle misure antinquinamento nelle aziende, di formazione e addestramento del personale, tutti temi tecnici che però non possono oggi non far parte del bagaglio di persone che a tutto tondo si devono occupare della gestione del personale nelle nostre aziende”.

“Se mi chiedete quale sia la più grande soddisfazione professionale di questi quattro anni in SIGE, - racconta - sicuramente l'aver offerto tantissime opportunità di lavoro a tantissimi giovani, l'aver assunto il 30 per cento della forza lavoro negli ultimi dodici mesi. È stata una sfida enorme per la nostra società, una grandissima soddisfazione professionale, ma è stata anche l'esigenza della nostra società di mettersi in connessione con le esigenze che nascono dai giovani e dare loro modo di crescere all'interno della nostra comunità, dare loro tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per trovare una loro realizzazione professionale e umana all'interno della nostra società. Le assunzioni hanno riguardato tutti i settori aziendali, compreso quello che si occupa delle risorse umane, sarà estremamente importante per me accompagnare queste nuove risorse in un percorso all'interno di AIDP, perché spesso purtroppo, e faccio un po' di autocritica, veniamo visti come un'associazione di persone già strutturate, di direttori del personale, di avvocati di diritto del lavoro con tantissima esperienza alle spalle, ma in realtà non è assolutamente così, è un'associazione di persone che hanno la passione per le risorse umane, che hanno la passione e la voglia di far crescere all'interno dell'azienda le persone che fanno parte della comunità che ciascuna azienda, in maniera precipua e identificabile rappresenta”.

AIDP è un’associazione apolitica e senza fine di lucro che riunisce tutti coloro che operano nel nostro Paese in funzioni direttive, di responsabilità e di consulenza nell’area del Personale di aziende e istituzioni pubbliche e private nonché coloro che si occupano delle problematiche del rapporto “Persona e Lavoro” in qualità di studiosi, ricercatori e accademici. Costituitasi nel 1960, AIDP è presente su tutto il territorio nazionale attraverso 17 gruppi regionali per valorizzare, condividere e incentivare uno sviluppo serio e responsabile delle professionalità HR.

Attraverso iniziative, pubblicazioni, progetti e ricerche sulle più importanti tematiche attinenti il mondo del lavoro e il futuro della direzione HR AIDP è fonte di servizi professionali e motore di sviluppo della professionalità dei Soci. L’Associazione organizza annualmente il proprio Congresso Nazionale che costituisce l’appuntamento italiano fondamentale per l’aggiornamento e l’analisi strategica sul management delle Risorse Umane.

AIDP oggi riunisce oltre 4000 Soci. Con AIDP promotion srl e i gruppi regionali organizza gratuitamente per i propri Soci oltre 250 incontri formativi d’eccellenza all’anno e attiva confronti e analisi di aggiornamento sul mercato del lavoro e sul business delle Human Resources. AIDP è partner riconosciuto dalle istituzioni per analizzare e interpretare lo scenario del lavoro italiano, a livello internazionale è componente attiva di EAPM (Associazione Europea di Direzione del Personale), WFPMA (Federazione Mondiale delle Associazioni di Direzione del Personale) e fondatrice di FMRH (Federazione Mediterranea per lo studio e la diffusione delle tematiche relative alla gestione delle Risorse Umane). Nel 2006 aderisce al Global Compact dell’ONU e contribuisce alla stesura del primo Codice Etico-Deontologico dei Responsabili delle Risorse Umane nell’area euro.

Per conoscere di più sulle attività di AIDP Liguria e su come aderire: https://www.aidp.it/gruppo/liguria.php