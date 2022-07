Sanremo: jeep tampona scooter, galleria Francia chiusa per i soccorsi (Foto)

Galleria Francia è rimasta chiusa al traffico per alcuni minuti questo pomeriggio a seguito dell'incidente che ha visto una jeep tamponare uno scooter condotto da una donna.

Per fortuna non si registrano gravi feriti, ma solo danni ai mezzi e qualche disagio al traffico per la chiusura da piazza Eroi e da via Francia.

Sul posto sono intervenuti due equipaggi di Sanremo Soccorso (uno passava di lì al momento dell'incidente, l'altro è stato inviato dalla centrale del 118) oltre agli agenti della Polizia Locale che si sono occupati dei rilievi e della chiusura al traffico.