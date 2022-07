Bordighera: entro il 13 agosto le domande per i 7 posti vacanti al mercato coperto di piazza Garibaldi

Scadrà il 13 agosto prossimo il termine per partecipare al bando per l’assegnazione di 7 posti, attualmente vacanti, per attività commerciali, artigianali e di vendita diretta di prodotti agricoli nel mercato coperto di piazza Garibaldi.

La domanda dovrà essere compilata utilizzando esclusivamente il modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo o reperibile presso l’ufficio Commercio – Sportello Unico Attività Produttive.

La documentazione dovrà essere inviata: mediante posta elettronica certificata, all’indirizzo bordighera@legalmail.it; - a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Bordighera – via XX Settembre n. 32 – 18012 Bordighera”; - con presentazione a mano all’ufficio protocollo del Comune (dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30). ​