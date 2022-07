Imperia: bimbo rimane chiuso in casa al Parasio, mobilitazione di soccorsi e intervento dei Vigili del Fuoco (Foto)

Momenti di apprensione e vicenda, per fortuna a lieto fine. E’ accaduto questa mattina intorno alle 8 in piazza del Duomo, ai pedi del Parasio di Imperia, dove un neonato è rimasto chiuso in casa per alcuni minuti.

Ancora da appurare con precisione la dinamica dei fatti, ma sembra che ai genitori si sia chiusa la porta di casa con le chiavi rimaste all’interno. Ma dentro c’era anche il piccolo rimasto solo.

Subito è partita la chiamata ai Vigili del Fuoco che, arrivati velocemente, sono entrati da una finestra e hanno aperto la porta. Il bimbo non si è accorto di nulla e sta bene.