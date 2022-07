Concluso con successo il 2° Torneo di tennis del Lions club Sanremo Matutia (foto)

Si è concluso sabato 2 luglio il 2° Torneo di tennis del Lions club Sanremo Matutia che si è avvalso delle sponsorizzazioni: ditta Ostanel, Hotel Principe, Fideuram (promotore Flippo Stella), ditta farmaceutica Mastelli, ditta UNO Energy.

È stato un evento molto seguito con più di 60 giocatori che si sono alternati sui bei campi da gioco terra rossa del Circolo Tennis in una sana e cordiale competizione.

Sempre presente e particolarmente operosa Eleonora Colombi che dal 22 giugno con Rosangela Bracco ha provveduto alle iscrizioni dei partecipanti maschili e femminili ed ai relativi sorteggi. Il presidente del Matutia Gianni Ostanel, nel suo intervento, ha ringraziato i tennisti iscritti alla competizione specificando che la somma ottenuta ed accumulata nel corso degli anni grazie anche alla generosità della ditta Fogliarini, sarà devoluta alla Scuola Cani Guida di Limbiate a ricordo di una cara socia prematuramente scomparsa. Scuola che da anni si adopera fattivamente per la mobilità dei non vedenti mediante un’attività continua basata sull’addestramento dei cani in strutture specifiche ed adeguate: è stata fondata nel 1959 ed è gestita dai Lions italiani e finora ha donato più di 2000 cani che permettono di restituire ad un non vedente l’autonomia che gli consente di iniziare una “nuova vita col suo angelo custode a 4 zampe”!!



La premiazione con le insegne del Lions Internationale si è svolta vicino alla segreteria ed è stata un momento particolarmente festoso nella consegna dei premi acquistati dalla ditta MIKI che viene sempre incontro alle nostre richieste. Hanno partecipato alcune socie del Matutia che unitamente ai Lions Sergio e a Luciano hanno aiutato ad accogliere i premiati La presidente Roberte Rota eletta nel club Matutia per l anno 2022-23 non ha potuto essere presente in quando impegnata in altro service nel Concerto dai Frati Domenicani di Taggia. La finale per il il 1° ed il 2°posto si è giocata tra Daniela Soma-Sergio Mangia contro Adelia Chianni-Bernocchi Jurij che sono stati i vincitori. La finale del 3° e 4° posto si è giocata tra Paola-Granero-Marco Caldarelli contro Chiara Fassola-Marco Michelini, sono arrivati terzi Paola Granero e Marco Caldarelli, quarti sono stati Chiara Fassola e Marco Michelini. Alla signora Daniela Soma è stato consegnato un omaggio floreale per la sua costante disponibilità!

Con la promessa del Presidente Gianni Ostanel di organizzare il terzo Torneo il prossimo anno ed un ricco rinfresco dei proprietari dell’Hotel Principe a tutti i presenti ha termine questo riuscitissimo Torneo di Tennis!

Addetto stampa Mluisa Ballestra (lions club Sanremo Matutia)