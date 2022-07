Con “Sport all’aperto” e “Sanremo in sport” la città si apre all’attività all’aria aperta (Video)

Tornano “Sport all'aperto 2022” e “Sanremo in sport - Estate 2022”, le due iniziative promosse dall'amministrazione comunale e curate dal consigliere comunale Ethel Moreno per avvicinare allo sport e sostenere il mondo sportivo permettendo una maggiore fruizione degli spazi verdi comunali.

“Sport all'aperto 2022” consentirà alle 30 associazioni sportive che ne hanno fatto richiesta l'utilizzo di alcuni spazi verdi comunali a titolo gratuito per svolgere attività sportive e/o motorie all'aperto sino al 31 dicembre 2022, anche attraverso l'organizzazione di centri estivi, senza ulteriori oneri a carico degli organizzatori e assicurando la contestuale libera fruizione dei luoghi da parte della cittadinanza.

Le interviste

Gli spazi individuati sono: parco delle Carmelitane (adiacente nuova stazione ferroviaria), giardini Nobel (tra via Nobel e c.so Cavallotti), Villa Ormond (adiacente e davanti la palestra), parco di Villa del Sole, giardini Regina Elena, parco Madonna della Guardia, San Romolo (parco frontale ristorante), parco Foce (tra via Hope e c.so Inglesi), pista d'atletica (tra la pista d'atletica e la pista ciclabile). Quest'anno si aggiunge anche piazza San Costanzo.

Ritorna anche la seconda iniziativa, “Sanremo in sport - Estate 2022” che prevede la promozione, da parte del Comune, di un calendario di lezioni sportive e/o motorie gratuite e aperte a tutti, residenti e turisti. Realizzate dalle associazioni sportive che hanno manifestato la disponibilità, si svolgeranno negli impianti sportivi comunali o in altro spazio pubblico aperto.

La novità di quest'edizione consiste nella festa finale di esibizione da parte delle associazioni sportive che aderiranno al progetto in spazio pubblico individuato dall'amministrazione comunale.

Così il sindaco Alberto Biancheri: “Abbiamo deciso di riproporre questi progetti perché vogliamo dare nuovamente l'opportunità a bambini, giovani, cittadini e turisti di poter usufruire dei nostri spazi per compiere attività all’aperto. Un ringraziamento agli assessori Giuseppe Faraldi e Mauro Menozzi, al consigliere comunale Ethel Moreno e agli uffici per quest'iniziativa che lo scorso anno ha avuto davvero buoni riscontri”.

Gli assessori Giuseppe Faraldi (turismo e sport) e Mauro Menozzi (verde pubblico) aggiungono: “Se da un lato queste iniziative finalizzano ancora una volta Sanremo ‘Città dello Sport’, dall'altro permettono di valorizzare e far conoscere i giardini e i parchi cittadini. Uno strumento in più per promuovere il nostro verde, permettendo a cittadini e turisti di usufruire di spazi all'aperto per divertirsi pensando anche al proprio benessere?”.

E Ethel Moreno, consigliere comunale che ha curato i progetti, conclude: “Ho voluto riproporre le due iniziative allo scopo di ampliare l'offerta sportiva rivolta alle famiglie ed anche ai turisti durante il periodo estivo perché sono convinta che la pratica sportiva/motoria sia importante non solo per il benessere fisico ma anche per l'apprendimento di valori quali l'amicizia, la condivisione, oltre che per il divertimento. Alle associazioni sportive del territorio va riconosciuto un importante ruolo educativo che si affianca a quello della famiglia e delle istituzioni scolastiche e, per questo, ritengo debbano essere sostenute dall'Amministrazione nelle loro attività. La decisione di organizzare una giornata di esibizione sportiva, nel cuore della città, da parte delle associazioni che, nelle forme che riterranno più opportune, vorranno aderire al progetto, è un modo per festeggiare la conclusione del progetto stesso e consentire la promozione delle attività sportive locali”.

In allegato il programma di Sanremo in Sport