Bordighera: terminata ieri la mostra 'Sulle tracce del Reale' ai giardini 'Monet' con l'accademia 'Balbo' (Foto)

Si è conclusa ieri la mostra 'Sulle tracce del Reale' che vedeva in esposizione ben 34 artisti nazionali ed internazionali nella splendida cornice dei Giardini Monet di Bordighera.

"Non pensavamo davvero ad un successo di tale portata - ha detto una emozionata Carol Invernici Presidente dell'associazione culturale 'Accademia dei Fiori G.Balbo' - abbiamo avuto almeno 2000 visitatori in tutta la settimana espositiva e abbiamo ricevuto ottimi riscontri; è bello creare qualcosa e vedere che le persone sono sorridenti e spensierate almeno per una serata e soprattutto grazie alla cultura. Desidero ringraziare il Sindaco Vittorio Ingenito che ci ha dato la possibilità di fare questa quinta edizione della mostra dopo anni difficili per tutti. Ora un po' di meritato riposo estivo e poi si ripartirà a progettare la prossima edizione".

L'Accademia Balbo (scuola d'arte molto attiva da decenni a Bordighera) ha progettato, organizzato, curato ed allestito la mostra a base di sole opere di grandi dimensioni. Continua Invernici: "Poi quest'anno abbiamo per la prima volta voluto aggiungere l'arte musicale alla nostra ricetta; Graziella Biga, Paolo Crespi, Marina Pannuzzo e i Ponente Folk Legacy hanno suonato per noi e tra le nostre opere rendendo ancora più magica l'atmosfera; che bell'effetto!".

Ottimi riscontri di pubblico anche per la mostra degli allievi dell'Accademia nelle sale espositive della scuola in concomitanza della mostra nei giardini.