Sanremo: al via ieri sera i festeggiamenti di San Siro, grande partecipazione alla 'Maratona' (Foto)

Sono iniziati questa sera alle 20, con il suono a festa delle campane, i festeggiamenti patronali di San Siro a Sanremo. Dopo due anni di stop forzato per la pandemia è tornata la festa che coinvolge non solo la comunità parrocchiale, ma l'intera città grazie alle diverse proposte che per una settimana si svolgeranno in piazza San Siro.

Alle 20.30 è scattata la maratona non competitiva di 2 km per le vie del centro della città e anche don Fabrizio Gatta ha indossato maglietta e pantaloncini per correre insieme ai partecipanti. Questa sera e domani sera l'attesa sagra, con un ricco menù servito ai tavoli dai volontari della Parrocchia (apertura casse alle ore 19.30) e con l'animazione dell'orchestra ‘Fantasia’.

Il programma della feste prevede per lunedì una ‘Caccia al Tesoro’ (inizio 19.30); martedì dalle 21.15 la divertente serata pubblica con Gianpiero Perone (attore comico di Zelig); mercoledì la partita di calcio benefica (a favore della polisportiva IntegraAbili) al campo 'Grammatica' dello stadio comunale tra la squadra del Clero diocesano e una rappresentanza della Parrocchia di San Siro (fischio d'inizio alle 21).

Infine, giovedì 7 luglio, alle 21, la solenne Concelebrazione Eucaristica (sempre in piazza San Siro) presieduta dal vescovo. Seguiranno le varie premiazioni e l'accensione del tradizionale 'fughetto'.

(Foto dio Tonino Bonomo)