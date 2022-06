Sanremo celebra le Bandiere Blu 2022: sulle spiagge sventolano i vessilli che certificano la qualità della costa (Video)

Anche quest'anno il Comune di Sanremo consegnerà la “Bandiera Blu” agli stabilimenti balneari.

Il percorso compiuto in questi anni dall'amministrazione comunale sul piano degli interventi di riqualificazione ambientale e di tutela del territorio e del mare ha permesso infatti a Sanremo di candidarsi e ottenere l'ambito riconoscimento: in questo modo ha confermato il percorso virtuoso compiuto per valorizzare le coste, la costante attenzione all'ambiente e alla modalità di erogazione dei servizi per dare al nostro turismo un'immagine sempre più di qualità.

Il prestigioso riconoscimento della “Bandiera Blu” è oggetto anche di una specifica campagna di promozione realizzata da Regione Liguria.

Rispetto al 2021 Sanremo, però, perde tre zone: corso Marconi, lungomare Italo Calvino e rio Foce. Le aree sono state candidate, ma le verifiche effettuate dal comitato “Bandiere Blu” hanno portato alla bocciatura.

Le interviste

“Bandiera Blu - spiegano gli assessori Sara Tonegutti (ambiente) e Mauro Menozzi (demanio) - è un eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano i criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. L'obiettivo principale di questo programma è di indirizzare la politica di gestione locale verso un processo di sostenibilità ambientale. L'ottenimento di questo riconoscimento è frutto di un grande lavoro dell'Amministrazione comunale che, tramite l'ausilio degli uffici comunali a cui vanno i nostri ringraziamenti per il costante impegno, ha saputo avviare un percorso di sviluppo economico e sociale del territorio basato sulla sensibilizzazione e partecipazione di tutti i soggetti interessati”.



E l'assessore al turismo Giuseppe Faraldi aggiunge: “Una gestione rispettosa dell'ambiente, attuata sul territorio dai soggetti pubblici/privati che vi operano a vario titolo, consente l'individuazione di numerose opportunità di crescita socio-economica in quanto in grado di fornire miglioramenti riguardo alla qualità della vita, allo sviluppo sostenibile, alla salvaguardia del patrimonio naturale e alla crescita del turismo. “La Bandiera Blu” infatti è un ulteriore stimolo per raggiungere la nostra città e per questo la ricordiamo nella nostra programmazione. Inoltre, Sanremo è una delle protagoniste della campagna promozionale realizzata dalla Regione Liguria. La stagione estiva è iniziata bene e ci aspettiamo una buona prosecuzione”.



“Nella griglia di partenza dell'estate 2022 - spiega l'assessore regionale al turismo Gianni Berrino - la Liguria parte per prima col numero 77 e così anche Sanremo che ha guadagnato il prestigioso marchio di qualità della Bandiera Blu con le sue bellissime aree di balneazione (Tre Ponti, Imperatrice, Bussana e Baia Capo Pino). La campagna promozionale che abbiamo presentato valorizza tutti quei borghi e quelle marine che hanno che hanno guadagnato la Bandiera Blu (32 per un totale di 77 tra spiagge e approdi) e che mettono proprio la Liguria ancora al primo posto per numero di località insignite. La campagna promozionale va a cogliere tutte quelle peculiarità che permettono alla nostra regione di essere una grande terra di turismo balneare, con grandi spiagge pluripremiate, ricordando che dal bellissimo nostro mare azzurro si vede sempre il mare verde del nostro meraviglioso entroterra”.



La “Bandiera Blu” è un riconoscimento internazionale - istituito nel 1987, Anno Europeo dell’Ambiente, che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, inizialmente solo europei, più recentemente anche extra-europei, con il supporto e la partecipazione delle due agenzie dell'ONU: UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente) e UNWTO (Organizzazione Mondiale del Turismo) con cui la FEE (Foundation for Environmental Education, l'organizzazione che promuove le buone pratiche per l'educazione ambientale) ha sottoscritto un protocollo di partnership globale; è riconosciuta dall’UNESCO come leader mondiale nel campo dell'educazione ambientale e dell'educazione allo sviluppo sostenibile.

La “Bandiera Blu” viene assegnata ogni anno sulla base di svariati criteri quali: balneabilità delle acque (secondo i dati Arpal), depurazione, raccolta differenziata, aree pedonali, piste ciclabili, servizi in spiaggia, abbattimento delle barriere architettoniche, ricettività alberghiera, educazione ambientale, Certificazione Ambientale ISO 14001/EMAS e altro.

Il Comune di Sanremo, nell'ottica di favorire il miglioramento della qualità della vita e della competitività del territorio, ha scelto di impostare la gestione delle attività e dei servizi di propria competenza nella logica della protezione dell'ambiente e ha conseguito nel 2021, dalla Comunità Europea, l’importante riconoscimento della registrazione EMAS (Eco-Management and Audit Scheme: strumento volontario di certificazione ambientale rivolto ad aziende ed enti pubblici che desiderano impegnarsi per valutare e migliorare la propria efficienza ambientale).

Inoltre, in collaborazione con l'istituto Tethys, porta avanti politiche di tutela del mare grazie all'adesione alla “Carta di Partenariato del Santuario Pelagos” che interessa la straordinaria risorsa rappresentata dai cetacei presenti nelle acque antistanti il Ponente ligure. Grazie a particolari condizioni oceanografiche, vanta la più alta concentrazione di cetacei di tutto il Mar Mediterraneo e rappresenta il cuore dell'area marina protetta istituita nel 1999, su proposta dell'Istituto Tethys, da Italia, Francia e Principato di Monaco.



L’elenco delle spiagge “Bandiera Blu” 2022:

Tre Ponti: zona da 50 metri a levante di di foce Val d’Olivi sino a turistico ricreativo in zona “civico 20 strada Tre Ponti”; Tre Ponti Banchette; La Brezza; Bagni Azzurri; zona limitrofa codice 41; Tre Ponti Ponente; Tre Ponti Centro; Tre Ponti Levante

Imperatrice: Bagni Rinaldo; Bagni Villa Sophia; Bagni Tahiti; Euro Nettuno Beach; Bagni Sanremo; Bagni Mirasole; Bagni Tony; Lido Imperatrice; Bagni Fontana; piazzale Dapporto; zona piazzale Dapporto

Bussana: Torchi Ponente; Torchi Levante; Bussana Ponente; Bussana Centro; Bussana Levante; Ex USL Pavia; Bussana Annunziata; Bagni Fiore

Baia Capo Pino: A Ponente di spiaggia IA; Capo Pino Ponente