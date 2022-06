Sanremo: arrivano i bagni pubblici sulla pista ciclabile, l’installazione a inizio luglio

Piccola grande novità per l’estate 2022 sulla pista ciclabile nel tratto sanremese. Arrivano finalmente i bagni pubblici, un servizio richiesto dagli utenti e sempre utile per residenti e turisti sulla striscia di asfalto tanto amata in Italia e all’estero.

Comune e Amaie Energia ne dovrebbero installare un paio, anche se al momento non sono state rese note le zone interessate. Il loro arrivo è previsto per l’inizio di luglio, a ridosso dell’alta stagione.

Un passo avanti importante nella ricettività di una pista ciclabile sempre più amata e frequentata, un servizio non secondario che richiederà sì uno sforzo per la manutenzione ma, per contro, darà un’immagine ancor più completa della ciclopedonale.