La penna dell'artista sanremese Larry Camarda firma la copertina del libro “La filosofia di Diabolik e Alan Ford” di Davide Steccanella

Il 22 luglio per Mimesis Edizioni uscirà il libro numero 12 di Davide Steccanella “La filosofia di Diabolik e Alan Ford” dedicato ai due fumetti più rivoluzionari della seconda parte del secolo breve in occasione della ricorrenza dei 60 anni di Diabolik (uscito il 1° novembre 1962) e del centenario della sua lungimirante creatrice (Angela Giussani, classe 1922).

La copertina del prestigioso volume è opera del disegnatore sanremese Larry Camarda, sempre in prima linea nel panorama fumettistico nazionale.