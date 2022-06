Sanremo: grande successo per il concerto in onore di Demo Bruzzone (foto)

Sabato scorso, 25 giugno, la sala di Santa Tecla era gremita per assistere al concerto dedicato “Demo Bruzzone’s Songbook” ovvero la produzione di carattere jazzistico del maestro sanremese di cui ricorre il centenario della nascita. Ad omaggiare Bruzzone all’interno della rassegna “Swing Corner of the Fortress” è stato il Freddy Colt Swingtet, ossia un quartetto composto dal “sultano dello swing” affiancato da tre ottimi musicisti quali il noto chitarrista jazz ventimigliese Riccardo Anfosso, il contrabbassista Riccardo Settime e il batterista Marcello Repola.

Il pubblico ha gradito ampiamente la scelta di brani proposti con eleganza dal quartetto, un repertorio che spaziava dai brani swing alle “ballads”, dai blues alla bossanova. Pochissime persone conoscono infatti questa parte della produzione di Demo Bruzzone e solo un brano, grazie all’interpretazione del grandissimo Stefano Bollani, negli ultimi anni ha fatto capolino in rete e su disco: si tratta di “This is my style”, riproposto anche da Freddy Colt e dal suo quartetto.

Ovazioni e richieste di bis hanno decretato il successo di questa forma di “jazz da camera”, e allo stesso tempo dimostrano che la musica di Bruzzone piace al primo ascolto pur non essendo affatto scontata.

Le foto di Lello Carriere restituiscono alcuni momenti dell’evento.

L’apprezzatissimo concerto ha concluso la parte concertistica dello “Swing Corner of the Fortress”, mentre la mostra “Sanremo… l’identità” allestita sempre al Forte Santa Tecla viene prorogata fino a domenica 3 luglio in orario dalle ore 17,30 alle 22,30. Biglietto d’ingresso euro 4,00.