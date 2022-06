Al via questa sera l'evento ‘Bordighera Un Paese di Sapori’ nella città alta

Al via questa sera la quinta edizione della manifestazione ‘Bordighera Un Paese di Sapori’ che proseguirà anche domani sera venerdì 24 giugno a partire dalle ore 19.00. Dopo il crescente successo delle scorse edizioni, torna l'appuntamento molto atteso.

“Una due giorni intensa – spiegano gli organizzatori -, attenta a celebrare il buon cibo. Il successo dell'evento è frutto della sinergia tra Confcommercio, il Comune di Bordighera e gli attori della kermesse enogastronomica, i ristoratori.

La manifestazione che ha il patrocinio della Regione Liguria premia la suggestiva e invitante Bordighera Alta quale location ideale per accompagnare il visitatore e turista in un percorso enogastronomico tra i carugi del paese alto, alla scoperta delle eccellenze del territorio, saranno infatti i migliori ristoratori locali ad allestire un ideale itinerario del gusto con un percorso degustativo di specialità a tema per la valorizzazione degli elementi fondamentali della cultura enogastronomica del Ponente Ligure.

La formula è semplice e rodata, i ristoratori coinvolti nell'iniziativa proporranno alcuni piatti della cucina ligure e non solo, che potranno essere degustati alle tavolate allestite per l'occasione in Piazza Giacomo Viale e in Piazza del Popolo. Il costo di ogni singola portata è compreso tra i 4 e 10 euro. A fare da cornice questa sera i concerti musicali a cura dei Sound Pressure presso il Ristorante La Cicala, il gruppo dei Taità in Piazza giacomo Viale e Isabelle Trio in Piazza del Popolo.

Una vera e propria festa per trascorrere due serate di divertimento in compagnia del buon cibo, della voglia di ritrovarsi e della buona musica”.