Dimissioni a D.G. della Asl 1 Falco, i ringraziamenti per i lavoro svolto di Confesercenti Imperia

"È doveroso come associazione di categoria delle imprese porgere un sentito ringraziamento al dott. Silvio Falco, oggi dimessosi da D.G. della ASL1 per il lavoro svolto e per il contributo che ha portato". Così interviene Sergio Scibilia, segretario provinciale di Confesercenti, che continua: "In numerose occasioni abbiamo potuto costruire dei momenti di collaborazione e curare progetti interessanti. Ci ha aiutato la professionalità, l’empatia umana e la conoscenza della materia espressa dal dott. Falco in questo breve periodo. L’occasione per sottolineare la preoccupazione di Confesercenti rispetto alla gestione della sanità pubblica in provincia di Imperia da parte della Regione Liguria, con problematiche in diversi settori, sui tempi di attesa delle visite, sul funzionamento dei pronto soccorso, sui tempi di realizzazione dell’Ospedale Unico e della riorganizzazione del Saint Charles a Bordighera. La sanità ha necessità di strutture funzionanti, di un numero di personale adeguato e qualificato, con un organizzazione pubblica efficiente. Troppe carenze, pochi fondi e troppi rischi quotidiani per la salute dei cittadini, ci preoccupano".