Dimissioni del Direttore Falco da ASL 1: Conio (Taggia) "Sono sorpreso, andremo avanti sull'Ospedale nuovo con il successore"

"Sono rimasto sorpreso e non me l’aspettavo, confermo nei suoi confronti l'attestato di stima anche perché si è lavorato bene in questi mesi. Mi dispiace".

Con queste parole Mario Conio, appena rieletto sindaco di Taggia, commenta le dimissioni del Direttore Generale di ASL 1 Silvio Falco. Al suo posto, alla guida dell'azienda sanitaria della provincia di Imperia, dovrebbe subentrare Daniela Troiano.

"Da parte mia un in bocca al lupo al nuovo Direttore Generale. - prosegue Conio - Sono a disposizione e spero di incontrarla al più presto per condividere il lavoro fatto fino a oggi per l'ospedale nuovo provinciale. Ovviamente questo iter non si ferma in quanto sono state fatte scelte che vanno al di là delle persone ai vertici delle istituzioni".

