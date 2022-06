Crisi politica di Ventimiglia, interviene il gruppo 'Cambiamo con Toti-Italia al Centro'

Nella giornata di ieri si è riunito ad Imperia il Comitato provinciale Cambiamo con Toti - Italia al Centro per fare il punto sulla crisi politica di Ventimiglia. All’incontro erano presenti diversi amministratori locali ed esponenti del movimento, i consiglieri comunali e l’assessore di Cambiamo con Toti nella città di confine. In primis è stato evidenziato e riconosciuto l’impegno con il quale Cristina D’Andrea, Matteo De Villa e Francesco Mauro stanno lavorando nell’interesse della comunità ventimigliese. Volti nuovi della politica, persone giovani e preparate che, tra molte difficoltà, stanno operando con grande competenza.



Affermano Pino Di Meco e Matteo Ambesi, rispettivamente Commissario provinciale e comunale del Movimento che fa riferimento al Presidente Toti: “Qui non si tratta di dare ragione ad una parte o all’altra, si tratta di ponderare le decisioni e di valutare ciò che maggiormente è nell’interesse dell’intera comunità, che necessita di essere seguita e amministrata. Qualsiasi decisione verrà presa, questa andrà inevitabilmente a ripercuotersi sui cittadini di una delle città più importanti della Liguria. La nostra attenzione deve essere esclusivamente rivolta a loro e per questo auspichiamo che, insieme, la nostra coalizione, assuma ogni decisione condividendola, con responsabilità, nell'esclusivo interesse della comunità di Ventimiglia".