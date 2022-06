Sanremo: carabinieri in visita alla Scuola Primaria Asquasciati, entusiasmo dei bambini per i militari

Una giornata fuori dall’ordinario, quella trascorsa dai bambini della Scuola Primaria Asquasciati di Via Panizzi. I Carabinieri della Compagnia di Sanremo, infatti, si sono recati in visita presso l’Istituto portando nel piazzale della scuola l’Alfa Romeo Giulia della Sezione Radiomobile, che sin da subito ha suscitato l’attenzione dei piccoli.



I militari hanno allietato così uno degli ultimi giorni di scuola, mostrando ai bambini le sirene dell’autoradio e le uniformi dell’Arma, che hanno stimolato curiosità e tante domande. Circa 50 i bambini in totale, accompagnati dalle maestre e suddivisi nelle quattro classi: “Rane”, “Coccinelle”, “Api” e “Farfalle”, che hanno regalato all’Arma alcuni disegni, frutto del loro estro e fantasia, in ricordo della giornata particolare.