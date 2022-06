Sanremo: dopo due anni dal 1° luglio tornano i tradizionali festeggiamenti di San Siro

Dopo due anni di assenza forzata per la pandemia, tornano i tradizionali festeggiamenti di San Siro. ‘Una comunità che fa festa’, il tema di questo nuovo inizio. Una settimana di iniziative di vario tipo, per grandi e piccoli, che coinvolgerà non solo i parrocchiani, ma tutta la cittadinanza e anche i turisti. Per questo la settimana di festa (da venerdì 1 a giovedì 7 luglio, in piazza San Siro) è realizzata in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Sanremo che ha inserito le iniziative nel calendario estivo della manifestazioni.

Il parroco don Nicolas, unitamente alla Commissione festeggiamenti e al Consiglio pastorale parrocchiale ha presentato il ricco programma:

venerdì 1 luglio, alle ore 20.30, la "StraSanSiro" ovvero una maratona non competitiva che si snoderà per le vie del centro cittadino.

sabato 2 e domenica 3 luglio, dalle ore 19.30, le attese serata di sagra con un ricco menù da gustare nella splendida cornice di piazza San Siro e comodamente seduti a tavola, grazie al servizio camerieri offerto dalla Parrocchia con decine di volontari.

lunedì 4 luglio, dopo la Messa in Basilica delle ore 18.15 (celebrata in particolare per i bambini e i ragazzi) una "Caccia al tesoro" che si snoderà per le vie della città.

martedì 5 luglio, la Messa in Basilica delle ore 18.15 sarà celebrata in particolare per le coppie di sposi e, dalle ore 21.15, la serata pubblica. Sul palco allestito in piazza San Siro arriverà Gianpiero Perone, attore comico (Zelig, Colorado, Quelli che il calcio) e con la sua ironia saprà far ridere e riflettere.

mercoledì 6 luglio la Messa in Basilica delle ore 18.15 sarà celebrata in particolare per tutte le persone malate, anziane, con fragilità. La Croce Rossa garantirà un servizio navetta dalle diverse abitazioni per coloro che avranno difficoltà a raggiungere la Basilica. Alle ore 21.00 presso il Campo "Grammatica" del Comunale di Sanremo si svolgerà una partita di calcio benefica tra la squadra del Clero diocesano e una rappresentativa di laici della Parrocchia di San Siro. L'ingresso è libero e si potrà lasciare un'offerta che sarà destinata alla polisportiva Integrabili.

giovedì 7 luglio , giorno della solennità di San Siro, alle ore 21.00 in piazza San Siro la solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal vescovo Antonio Suetta. Al termine le premiazioni delle varie iniziative e l'accensione del tradizionale "fughetto de san scì".

"Siamo felici di poter riprendere i festeggiamenti, un'opportunità di incontro e di festa non solo per i parrocchiani, ma davvero per tutta la città di Sanremo"

I dettagli sulle iniziative, gli aggiornamenti e le foto dei vari momenti saranno visibili sul sito www.parrocchiasansiro.org o sulla pagina Facebook Parrocchia San Siro Sanremo.



(in basso la locandina)