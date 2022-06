Inizia sabato a Cosio d'Arroscia l'evventura di Sciacarée: dal 25 giugno al 7 agosto outdoor in festa

Inizia sabato e domenica prossimi a Cosio d’Arroscia l’avventura di Sciacarée, il Festival dell’Outdoor nel Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Sin dal primo week-end un ricco e variegato calendario di proposte, che alterna escursioni, cultura, cultura gastronomica, musica, iniziazione allo sport, attività per famiglie.

Cosio d’Arroscia ha un centro storico ancora intatto che nasconde tesori architettonici come l’Oratorio dell'Assunta, la Parrocchiale di S. Pietro costruita in forme tardo-rinascimentali e la primitiva chiesa di S. Pietro del Fossato con affreschi del XV secolo. Altro tesoro nascosto tra i carugi del centro storico è il Museo delle Erbe, nel quale viene celebrata la crescita spontanea di piante aromatiche e medicinali.

Tra gli appuntamenti da non perdere del week-end di Cosio d’Arroscia, spicca il trekking ai prati di Piancavallo con la Guida GAE Luca Patelli, un’escursione all’insegna del biowatching, in cui i partecipanti andranno alla ricerca della fauna alpina che vive in una delle aree più selvagge del Parco delle Alpi Liguri: dal camoscio all’aquila reale, dal picchio nero al capriolo. Molto interesse anche per le attività di Marco Adorno, guida MTB, che sabato – in due turni – propone un avviamento alla E-MTB per ragazzi e adulti. Sempre sabato, a cura della Pro Loco di Cosio d'Arroscia e dell’Associazione Situazioni Tribali Globali, interessante visita guidata del caratteristico borgo medievale.

Domenica, oltre a diverse attività outdoor, appuntamento con “I sapori di una situazione”, evento culturale, sensoriale, gastronomico, spirituale, proposto dalla Associazione Situazioni Tribali Globali: diversi momenti di interscambio e convivialità, tra sapori antichi, riflessioni moderne, musica popolare e laboratori per bambini. Sotto il programma completo di Sciacarée sabato 25 e domenica 26 giugno a Cosio d’Arroscia.

Sabato

Ore 8 - Escursione/Trekking - I prati di Piancavallo. Con Luca Patelli GAE.

Sulla dorsale che separa la Val Tanarello dalla Valle del torrente Negrone, una escursione all’insegna del biowatching, in cui andremo alla ricerca dei principali esponenti della fauna alpina che vive qui, in una delle aree più selvagge del Parco delle Alpi Liguri: dal camoscio all’aquila reale, dal picchio nero al capriolo. Ai li-miti del bosco, davanti ad un panorama mozzafiato, cercheremo le loro tracce e proveremo ad avvistarli per ammirarne il comportamento e conoscere le loro abitudini.Evento a pagamento 10 €. Prenotazione obbligatoria, max 25 persone. Durata 3h. Consigliato: scarpe da trekking, cappello o bandana, acqua/borraccia, k-way, binocolo.

Ore 10 - Piazza San Sebastiano

Avviamento alla E-MTB, con Marco Adorno Guida MTB. Ritrovo in Piazza San Sebastiano e avviamento alla E-MTB per ragazzi e adulti, con breve escursione. Massimo 10 persone. Evento a pagamento 10,00 €. Possibilità di locazione di E-MTB (e casco) a partire da 1,50 mt di altezza. Difficoltà: bassa. Casco obbligatorio. Consigliato abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Ore 10 - Parco giochi Sant’Antonio.

Introduzione alla passione equestre, con i pony de Il Cavallo e la Montagna, Centro Equestre Colle di Na-va. Ci accosteremo alla conoscenza del cavallino e striglieremo dorso e criniera con l'utilizzo delle spazzole. Parleremo dell'equitazione e della cura del cavallo, mentre selleremo il cavallino. A turno, in estrema sicu-rezza, faremo un breve percorso. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria, max 6 persone - durata 1,30. Tra i due eventi i due pony saranno visitabili e avvicinabili da adulti e bambini.

Guida turistica nel borgo di Cosio.

Ritrovo a Imperia FS ore 9:30. Descrizione della visita: Visita al centro storico e musei. Partenza ore 17:00. Evento gratuito a cura del Parco delle Alpi Liguri. Numero massimo 18 persone. Prenotazioni: Angela Rossignoli +39 338 453 6788

Ore 15:00 - Piazza San Sebastiano

Avviamento alla E-MTB, con Marco Adorno Guida MTB. Ritrovo in Piazza San Sebastiano e avviamento alla E-MTB per ragazzi e adulti, con breve escursione. Massimo 10 persone. Evento a pagamento 10,00 €. Possibilità di locazione di E-MTB (e casco) a partire da 1,50 mt di altezza. Difficoltà: bassa. Casco obbligatorio. Consigliato abbigliamento mtb, acqua/borraccia, k-way.

Ore 15:30 - Strada della Costa - Azienda agricola “Il Baggio pellegrino”

Visita e racconto della nuova azienda agricola ed evento "La merenda del territorio", un rinfresco a base di prodotti genuini (formaggio, pane da profumare con aglio e condire con olio, pomodoro, ecc.), accompa-gnato dalla fisarmonica di Daniel Carenzo. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria, max 40 persone - durata 1h30.

Ore 16 - Parco giochi Sant’Antonio.

Introduzione alla passione equestre, con i pony de Il Cavallo e la Montagna, Centro Equestre Colle di Na-va. Ci accosteremo alla conoscenza del cavallino e striglieremo dorso e criniera con l'utilizzo delle spazzole. Parleremo dell'equitazione e della cura del cavallo, mentre selleremo il cavallino. A turno, in estrema sicu-rezza, faremo un breve percorso. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria, max 6 persone - durata 1h30. Tra i due eventi i due pony saranno visitabili e avvicinabili da adulti e bambini.

Ore 16 - Visita guidata del caratteristico borgo medievale.

Museo diffuso a cielo aperto, personaggi con gli antichi mestieri. Vecchio forno comunitario. Bottega di tessuti. Durata 2 ore. A cura di Pro Loco di Cosio d'Arroscia e di Associazione Situazioni Tribali Globali. Evento gratuito. Prenotazione obbligatoria. Difficoltà: bassa. Consigliate scarpe comode, cappellino, acqua.

Domenica

Trekking con Gabriele Cristiani GAE. Cosio d'Arroscia - Madonna dei Cancelli - Prati di Cosio - bivio Madonna dei Cancelli Ritrovo a Imperia FS ore 7:45. Durata 5h. Dislivello: 900 mt. Evento gratuito a cura del Parco delle Alpi Liguri. Numero massimo 18 persone. Prenotazioni: Gabriele Cristiani +39 335 603 7170.

Ore 10:00 - Parco giochi Sant’Antonio.

Introduzione alla passione equestre, con i pony de Il Cavallo e la Montagna, Centro Equestre Colle di Na-va. Ci accosteremo alla conoscenza del cavallino e striglieremo dorso e criniera con l'utilizzo delle spazzole. Parleremo dell'equitazione e della cura del cavallo, mentre selleremo il cavallino. A turno, in estrema sicu-rezza, faremo un breve percorso. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria, max 6 persone - durata 1,30. Tra i due eventi i due pony saranno visitabili e avvicinabili da adulti e bambini.

Dalle 10 alle 19 - Piazza della Chiesa & Parco giochi Sant’Antonio.

“I sapori di una situazione”. Evento culturale, sensoriale, gastronomico, spirituale. Palco sempre aperto. Partecipazione attiva. Cultura, cibo, bosco. Cos’è Cosio, cos’è stata, le specialità ga-stronomiche. Stand del formaggio, stand del miele, stand del vino, stand del libro con i libri del situazioni-smo. A cura di Pro Loco di Cosio d'Arroscia e di Associazione Situazioni Tribali Globali. Evento gratuito.

Ore 10 - Prima colazione insieme > Elemento del latte di mucca.

Musica popolare ligure dei Demueluìn, duo folk genovese composto da Fabio Boesino e Giacomo Burdo. Grazie ai testi in dialetto ligure accompagnati da chitarra, mandolino e ukulele, i Demueluìn riescono a combinare tradizione e divertimento. Evento gratuito.

Ore 12:30 . Pranzo con i prodotti locali

Il menu degustazione comprende: Formaggio con gelatina di lavanda, Frittelle verdi, Polmonaria, Salvia e Borragine fritte, Raviola, Brodo d’oeuvu, Frittata con Erba di San Pietro, Bicchierino di sfiziosi, Bruschetta, Polenta bianca al sugo di porri, Tagliatelle verdi al pomodoro, Catarinette, Salame di Bertuné. Prenotazione obbligatoria. A pagamento: 20 €, vini e bevande esclusi.

Ore 15 - Laboratorio per bambini “Le parole del territorio”.

Sonia Angarano e Simona Tassara propongono un’attività alla scoperta delle parole legate al territorio. Espressione e condivisione sono la chiave di quest’esperienza durante la quale i bambini potranno impa-rare il potere e il significato di espressioni legate alla terra ligure. Evento gratuito.

Ore 16:00 - Parco giochi Sant’Antonio.

Introduzione alla passione equestre, con i pony de Il Cavallo e la Montagna, Centro Equestre Colle di Na-va. Ci accosteremo alla conoscenza del cavallino e striglieremo dorso e criniera con l'utilizzo delle spazzole. Parleremo dell'equitazione e della cura del cavallo, mentre selleremo il cavallino. A turno, in estrema sicurezza, faremo un breve percorso. Evento gratuito, prenotazione obbligatoria, max 6 persone - durata 1h30. Tra i due eventi i due pony saranno visitabili e avvicinabili da adulti e bambini.

Ore 16:00 - Concerto di Danilo Raimondo

Con Danilo Raimondo, artigiano del suono e vincitore del Percfest 2012. Il concerto è composto intera-mente da percussioni con prodotti del territorio come zucche, canne di fiume e legno. In quest’esperienza unica Danilo Raimondo mostrerà come trasformare semplici oggetti in strumenti fuori dal comune. Evento gratuito.

Ore 17:30 - Concerto di Ponente Folk Legacy

Composto da Davide Baglietto, Luca Schiappacasse e Emmanuel Biamonti, il trio Ponente Folk Legacy pro-pone un genere originale che unisce la tradizione da ballo ligure alle sonorità nordeuropee grazie a stru-menti come cornamusa, chitarra acustica, mandolino, flauto traverso irlandese e tin low wisthle. Evento gratuito. Ore 19:30 fine evento.

Sciacarée è un’iniziativa promossa con le risorse del progetto Alcotra Mito 5 “Esperienze Outdoor” che si svolge dal 25 giugno al 7 agosto a Cosio d’Arroscia, Montegrosso Pian Latte, Mendatica, Rezzo, Pigna, Rocchetta Nervina, Triora, le sette località del Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri. Sette località, sette week-end, quattordici date, un centinaio di eventi, buona parte dei quali gratuiti, che si concluderanno con il Trekking delle Alpi Liguri. Sciacarée è il nome in brigasco della Catena del Saccarello, le più alte montagne della Liguria.

Per ogni località, per ogni week-end – con la collaborazione delle Amministrazioni comunali, delle Pro Loco, dell’Ente Parco, dei privati – Sciacarée è un calendario di eventi: trekking, biking, e-biking, canyoning, arrampicate in falesia, ma anche semplici passeggiate nei borghi e attività gastronomiche, iniziazioni alle attività sportive, momenti di rilassamento, musica, attività per bambini e famiglie, per consentire a chiunque di venire nelle località del Parco a provare le esperienze outdoor. Nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di esperienze che vengono ripetute continuativamente durante l’anno, programmate o su richiesta, che l’escursionista, la famiglia, il turista, può organizzare a proprio piacimento. Il tutto è facilmente raggiungibile dalla costa, le località del Parco Naturale Regionale Alpi Liguri sono veramente a due passi dal mare.

Il programma di Sciacarée si sviluppa secondo il calendario seguente:

25-26 giugno Cosio d’Arroscia

2-3 luglio Montegrosso Pian di Latte

9-10 luglio Rezzo

16-17 luglio Mendatica

23-24 luglio Pigna

30-31 luglio Rocchetta Nervina

6-7 agosto Triora

5-6-7 agosto Trekking delle Alpi Liguri