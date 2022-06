Imperia: proseguono i festeggiamenti di San Giovanni, questa sera piatto del giorno il 'Brandacujun'

Proseguono i festeggiamenti di San Giovanni ad Imperia (bacino portuale di Oneglia). Ieri sera si sono svolte le meravigliose esibizioni delle scuole di danza ‘DancingProject’, ‘Imperia Dance’ e ‘New Mistral’.

La giornata di oggi inizierà alle 17 con l’apertura degli stand di MercantIneja e, dalle 18 alle 23 in via del Cantiere, il muro di arrampicata gestito da istruttori C.A.I. (Club Alpino Italiano), in occasione dei 100 anni della sede di Imperia.

La partecipazione degli ospiti alla ‘Pesca della zucchetta’ consentirà al Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi di sostenere l'attività benefica di associazioni che operano nel campo sociale e della solidarietà sull'intero territorio cittadino e provinciale.

A partire dalle 19.30 apriranno gli stand gastronomici della ‘Cucina del Comitato’, proponendo i piatti della tradizione legati allo stoccafisso all'Onegliese, le acciughe fritte ed il minestrone. Piatto del giorno il Brandacujun (porzioni limitate).

All’area spettacoli, dalle 19, avrà inizio l’esibizione di danze latine e standard a cura di ‘Love Dance’, l’esibizione di macumba e salsa cubana della scuola ‘Onda Cubana’ e infine l’esibizione di bachata e salsa del gruppo junior della ‘Accademia de Baile’. Dalle 21 in consolle dj Roby El Gordo che animerà la serata ‘Ineja Latina’.