Diano Marina: la scrittrice Viola Ardone ospite del primo incontro del festival 'Due Parole in riva al Mare'

Nell’ambito degli eventi culturali promossi dall’Assessorato alla cultura del Comune di Diano Marina, guidato da Sabrina Messico, si svolgerà, il 24 giugno alle ore 21 presso il Parco di Villa Scarsella, il primo incontro del festival di incontri con l’autore “DUE PAROLE IN RIVA AL MARE”, organizzato dall’Associazione culturale Due Parole in riva al Mare, direttore artistico e presidente Nadia Schiavini, la libraia, con il patrocinio del Comune di Diano Marina e del Consigliere di pari opportunità della Regione Liguria.

Sul palco di Villa Scarsella Viola Ardone presenta Oliva Denaro (Einaudi) e dialogherà con Nadia Schiavini.

“Io non lo so se sono favorevole al matrimonio. Per questo in strada vado sempre di corsa: il respiro dei maschi è come il soffio di un mantice che ha mani e può arrivare a toccare le carni”

E’ il 1960, Olivia Denaro ha quindici anni, abita in un paesino della Sicilia e fin da piccola sa – glielo ripete ossessivamente la madre – che “la femmina è brocca, chi la rompe se la piglia”. le piace studiare e imparare parole difficili, correre “a scattafiato”, copiare di nascosto su un quaderno i volti delle stella del cinema (anche se i film non può andare a vederli, perché “fanno venire i grilli per la testa”), cercare le lumache col padre, tirare pietre con la fionda a chi schernisce il suo amico Saro. Non le piace invece l’idea di avere “il marchese”, perché da quel momento in poi queste cose non potrà più farle, e dovrà difendersi dai maschi per arrivare intatta al matrimonio. Quando il tacito sistema di oppressione femminile in cui vive la costringe ad accettare un abuso, Oliva si ribella e oppone il proprio diritto di scelta, pagando il prezzo di quel no. Viola Ardone sa trasformare magnificamente la Storia nella storia raccontando le contraddizioni dell’amore, tra padri e figlie, tra madri e figlie, e l’ambiguità del desiderio, che lusinga e spaventa, soprattutto se è imposto con la forza. La sua scrittura scandaglia la violenza dei ruoli sociali, che riguarda tutti, uomini compresi. Se Olivia Denaro è un personaggio indimenticabile, quel suo padre silenzioso, che la lascia decidere, con tutto lo smarrimento che dover decidere implica per lei, è una delle figure maschili più toccanti della recente narrativa italiana.

Viola Ardone (Napoli 1974) insegna latino e italiano al liceo. Per Einaudi Stile Libero ha pubblicato Il treno dei bambini (2019), caso letterario dell’anno, in corso di traduzione in trentaquattro lingue, che diventerà presto un film, e Oliva Denaro (2021).