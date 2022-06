Sanremo: seconda vita per un angolo abbandonato in via Isonzo, il Comune lo concede come orto o area verde

Vuoi dare vita a un orto urbano? Sogni di creare un’area verde a due passi dal centro? Ora a Sanremo si può.

Il Comune ha pubblicato la manifestazione di interesse per dare una seconda vita alla zona abbandonata nei pressi della ex stazione della funivia in via Isonzo. Palazzo Bellevue ne è entrato in possesso a seguito di un esproprio ma ora, dopo qualche tempo, lo spazio di circa 300 metri quadrati è abbandonato e inutilizzato. Per questo gli uffici hanno predisposto la ricerca di privati o associazioni che vogliano prendersene cura creando un orto o una nuova area verde.

La concessione avrà la durata di tre anni rinnovabili fino a cinque; il canone a base di gara è di 100 euro all’anno.